Mara Venier prepara il gateau di patate e fa sorridere anche in questo periodo di malinconia (Foto e Video)

Domani purtroppo Domenica in non andrà in onda, anche Mara Venier resta a casa ma ovviamente oltre a recarsi alla Rai per lavoro anche lei e suo marito già seguivano le regole per l’emergenza sanitaria contro il Coronavirus (foto e video). E’ un periodo durissimo per tutti, lo ripetiamo di continuo. la malinconia in questi giorni appartiene un po’ a tutti ma bisogna fare il possibile per scacciarla via, distrarsi anche se dobbiamo restare in casa. Non è la prima volta che Mara Venier si mostra sui social mentre pulisce o cucina e per pensare il meno possibile non c’è niente di meglio che cucinare qualcosa di semplice e goloso. La conduttrice è a casa con Nicola Carraro, lui si definisce il suo primo fan, adora sua moglie che con semplicità si occupa della casa e soprattutto della cucina. “Cucinando penso meno… passerà questo momento terribile” commenta Mara mostrando il video fatto dal suo compagno di vita.

MARA VENIER A CASA CUCINA PER PENSARE MENO

A casa dobbiamo restarci tutti, c’è chi lavora, chi legge, chi fa un po’ di attività fisica, tanti puliscono e ovviamente si cucina. Preparare il pranzo e la cena per chi amiamo è il modo per coccolarci e coccolare, chi è fortunato lo può fare, perché non dimentichiamo che c’è anche chi è in casa da solo, senza alcuna compagnia.

La Venier avrebbe tanto voluto andare in onda domani con la sua Domenica In per tenere compagnia a tutti, per portare un sorriso, ma non sarà possibile. Intanto cucina e ci fa sorridere anche in quei pochi secondi di video. Pur non volendo ci strappa un bel sorriso, anche lei è malinconica, ridere è difficile, passerà presto.

Ed eccola mentre tira fuori dal forno il suo bel gateau di patate, un po’ di difficoltà ma poi evita di scottarsi e il pranzo è pronto.