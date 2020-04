Denny Mendez mangia l’aglio crudo, spiega il motivo e dà consigli a tutti (Foto)

Vi piace l’aglio crudo? Immaginiamo già la risposta di tutti ma c’è chi lo mangia e tra questi c’è Denny Mendez. La bella 41enne ha appena dato una bella dimostrazione su Instagram di quanto sia terribile mangiare l’aglio crudo ma lo fa, una o due volte alla settimana cede ma sempre a digiuno. Questo è uno dei suoi segreti per stare sempre bene, perché l’aglio è un antibiotico naturale e in base a quanto consiglia Denny Mendez è anche capace di abbassare la pressione, regolare il colesterolo, inoltre è un antiossidante e fa bene anche a tanto altro. Quindi l’ex Miss Italia è una vera fan dell’aglio ma ci chiediamo come possa resistere al cattivo odore chi le resta accanto. L’espressione di Denny non è la più carina mentre mastica velocemente l’ingrediente che fa bene, lei però è sempre molto simpatica. E’ una cosa tremenda, lo ammette ma le fa così bene da continuare a masticarlo a cadenza regolare.

DENNY MENDEZ CONSUMA AGLIO CRUDO E LO CONSIGLIA ANCHE SE E’ TERRIBILE

Un sapore che non ha bisogno di spiegazioni, lo conosciamo tutti e già il suo odore ci basta per starne alla larga, sia quando è crudo che quando è cotto. La Mendez però lo raccomanda e spiega i suoi benefici: “E’ un antibiotico naturale, antiossidante, abbassa la pressione, regola il colesterolo nel sangue e molti altri. Controindicazioni: no a chi soffre di gastrite e di irritazione sulla parete intestinale”. E via l’antibiotico naturale va giù dopo la più veloce delle masticazioni.

Il sapore che resta in bocca è terribile come l’odore che emana ma lei ha il rimedio giusto, basta masticare la menta o una foglia di basilico e l’alito cattivo sparisce. Sarà vero? Vogliamo provare? Per molti sarà già complicato masticare basilico o menta, immaginiamo l’aglio crudo.