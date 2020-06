Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Vergine: Venere dissonante, ancora stress

Che tipo di mese sarà quello di luglio per tutti i nati sotto il segno della vergine? E’ l’oroscopo di Paolo Fox 2020 a svelare che periodo sarà questo in amore, lavoro e salute. In amore, c’è la voglia di mettere le cose in chiaro in fatto di sentimenti, qualcosa non funziona già da qualche mese. Nel lavoro si potranno risolvere diversi problemi e le strategie saranno importanti. Non mancherà comunque lo stress e l’agitazione, il consiglio per la salute è quello di cercare di rilassarsi. Per scoprire cosa dice nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno della vergine per il mese di luglio continuate pure a leggere.

L’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 per i nati sotto il segno della Vergine: ecco come andrà il mese in amore, lavoro e salute

Amore – Venere sarà in transito ma si tratta di un transito dissonante e per i nati sotto il segno della vergine ci sono dei problemi di carattere sentimentale già da qualche mese. E’ un momento in cui si vuole fare chiarezza sulla storia d’amore e su quello che non va nella coppia. Bisogna sicuramente trovare il partner giusto perché solo così le discussioni e le incomprensioni saranno piccole. Bisogna anche fare attenzione a non arrabbiarsi quasi inutilmente perché questo vi porterà a passare poi dalla parte del torto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, sarà un periodo di freddezza in amore per i nati sotto il segno della vergine. Il motivo è però dettato dal fatto che si è spesso fuori casa, soprattutto a causa del lavoro. Per la fine del mese sono comunque previste le prime grandi emozioni.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Vergine in coppia, segni sì e segni no: l’amore secondo le stelle.

Lavoro – Entro il mese di novembre si risolveranno diversi problemi e in questo periodo non mancheranno le importanti strategie. Alcuni metteranno fine a quei problemi che si avevano con l’ex datore di lavoro, riceveranno una nuova proposta interessante. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 i nati sotto il segno della vergine potrebbero mettersi alla prova in questo periodo e magari potrebbero farlo in maniera diversa, con una nuova professione o magari in un nuovo ambiente. Attenzione a non rimandare gli appuntamenti con persone di una certa influenza.

Grafico Paolo Fox Vergine 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri.

Salute – Nonostante ci sia tanta voglia di fare, i nati sotto il segno della vergine stanno vivendo un periodo di stress. Il motivo scatenante è dettato soprattutto dal fatto che stanno aumentando sempre di più le responsabilità. L’agitazione non mancherà, insomma. Il consiglio di Paolo Fox è quello di cercare un modo per rilassarsi, magari fare degli esercizi appositi. Potrebbe aiutare molto fare ciò che si ama fare.