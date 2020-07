Oroscopo Paolo Fox agosto 2020 Toro: buone stelle per amore e lavoro

Come sarà il mese di agosto per tutti i nati sotto il segno del toro? A svelarcelo è l’oroscopo di Paolo Fox 2020 che ci spiega che periodo sarà in amore, nel lavoro e nella salute. In amore, sono richieste delle verifiche ma sarà un mese interessante sotto molti aspetti. Nel lavoro, tutto va alla grande ma non bisogna esagerare, è importante non spendere troppo. Per la salute, sono previsti giorni intensi e carichi di stress. Per scoprire come andrà, nel dettaglio, il mese di agosto per i nati sotto il segno del toro continuate pure a leggere cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020.

Amore – I nati sotto il segno del toro hanno bisogno di conferme e verifiche in una relazione. Questo periodo sarà decisamente interessante dal punto di vista amoroso. Se una storia dura già da molto tempo è il caso di prendere una decisione importante come la convivenza o anche il matrimonio. Per chi invece è più interessato ad un tipo di rapporto ‘part-time’, anche qui, non mancheranno delle soddisfazioni. Interessante momento pure per i single in cerca di nuove conoscenze.

Lavoro – Seppure bisogna evitare di fare grosse spese, il mese di agosto andrà molto bene a livello professionale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, verso giorno 16, per esempio, è il periodo ottimale per chi ha la necessità di fare delle particolari richieste. Per chi studia, invece, gli esami saranno favoriti anche se l’impegno è sempre essenziale per poter superare delle prove senza troppi problemi. Chi ha intrapreso una nuova strada lavorativa sicuramente non può pretendere dei risultati immediatamente ma arriveranno dei buoni momenti a partire dai prossimi mesi.

Salute – Questo mese, i nati sotto il segno del toro, vivranno alcuni giorni di particolare stress. Si tratta del periodo che va da giorno 8 al 18 del mese di agosto. In questo periodo l’umore non sarà dei migliori, potrebbe esserci dell’agitazione, della stanchezza generale. Secondo Paolo Fox c’è una grande voglia di cambiamenti soprattutto dal punto di vista estetico.