Oroscopo Paolo Fox agosto 2020 Leone: mese di conquiste

L'oroscopo di Paolo Fox di agosto 2020 per tutti i nati sotto il segno del leone: come andrà in amore, lavoro e salute

Come andrà il mese di agosto 2020 per i nati sotto il segno del leone? Come sempre ce lo spiega l’oroscopo di Paolo Fox che analizza come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, la passione sarà tanta e sarà un momento davvero ottimale per fare nuove conquiste. Nel lavoro le stelle sono favorevoli ma non manca la voglia di cambiamento. Buon periodo per la salute. Per scoprire come andrà questo mese nel dettaglio per i nati sotto il segno del leone, continuate pure a leggere cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020.

Amore – Questo periodo sarà interessante per le conquiste. Secondo Paolo Fox questo mese è davvero importante per quanto riguarda i sentimenti dei nati sotto il segno del leone. Agosto sarà infatti un mese ricco di emozioni e soprattutto di passione. Interessanti le stelle di giorno 17 proprio in fatto di amore. Non avere una relazione potrebbe dipendere anche dal carattere personale, no alla troppa sicurezza. Se ci sono dei disagi in famiglia bisogna cercare di parlare e fare chiarezza soprattutto quando si tratta di vicende economiche. Alcuni potrebbero rendersi conto di non provare più le stesse cose nei confronti del partner, è il caso di allontanarsi per vivere un po’ di serenità.

Lavoro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox è probabile che ci sia il desiderio di intraprendere nuove strade o nuove avventure. Forse qualcuno potrebbe decidere anche di prendersi un momento di pausa. Bisogna fare la giusta attenzione al denaro perché probabilmente si spende più del dovuto anche per cose che non riguardano direttamente la persona che decide di spendere o investire. Riflettere è una scelta saggia.

Salute – I nati sotto il segno del leone vivranno un mese piuttosto ottimale ed equilibrato sotto questo punto di vista. Da giorno 5 fino al 20 di agosto sarà un periodo da sfruttare al meglio. Energie ed emozioni sono tutte da vivere.