Letizia Ortiz osa con le trasparenze ed è sempre regina di stile (Foto)

Un altro abitino bianco e leggero indossato da Letizia Ortiz attira l’attenzione, questa volta con le sue trasparenze (foto). Questa volta Letizia di Spagna ha osato ma in ogni caso resta regina di stile. La famiglia reale spagnola è ancora in vacanza alle Baleari, questa volta hanno fatto visita alla cittadina di San Antony de Portmany. In realtà per Letizie e Felipe questi giorni non sono del tutto di vacanza e in relax perché proseguono il loro tour. Occasioni in cui la regina di Spagna sfoggia nuovi outfit, quasi tutti in bianco, ma anche un nuovo brand. Un altro vestitino bianco che indossa in modo perfetto, un abito Di Charo Ruiz dal costo di 550 euro. E’ un nuovo brand che entra nel suo guardaroba e il successo è già assicurato

LETIZIA ORTIZ IL LOOK ESTIVO DEL 2020

Il bianco è da sempre uno dei suoi colori preferiti, in estate più che mai e in queste vacanze Letizia di Spagna sta sfoggiando ogni giorno un modello diverso. Per completare il look come sempre non mancano le sue adorate scarpe di corda, le espadrillas e in più la borsa di paglia. L’abito di cotone bianco è inevitabilmente trasparente ma gli inserti di pizzo ne aggiungono altro. Lo stile non cambia, resta ancora l’ex giornalista la regina anche in questo.

E’ l’ultima tappa per re Felipe e Letizia Ortiz, l’ultimo atto ufficiale delle loro vacanze alle Baleari. Camminano sempre uno accanto all’altro, non ci sono le figlie Leonor e Sofia, la più piccola delle due principesse nei giorni scorsi ha avuto un piccolo incidente e camminava con l’aiuto di una stampella rendendo faticose le sue passeggiate. Niente di grave per la dolce Leonor anche se l’incidente ha in parte rovinato le vacanze in un periodo già non semplice per tutti e anche per loro.