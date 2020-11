A casa di Chiara Ferragni l’albero di Natale e gli addobbi cambiano colore (Foto)

Dalla porta di ingresso all’albero di Natale per Chiara Ferragni è già tempo di sistemare gli addobbi di Natale in casa (foto). A dire il vero c’è chi li ha sistemati per lei, ha lasciato che fosse chi fa questo come lavoro ad addobbare il salone con palline, luci e tanto verde. Un’atmosfera che fa già sognare e riscalda i cuori, soprattutto che incanta il piccolo Leone. La magia del Natale con l’albero e gli addobbi è soprattutto per i più piccoli ma l’invito è di non perdere la voglia di sognare, di godersi per quanto è possibile le feste in arrivo. In realtà Chiara Ferragni così come Simona Ventura sono davvero un po’ in anticipo sul Natale 2020 ma è anche un modo per invogliare gli altri a fare acquisti o magari a trasformare la propria casa per un paio di mesi. Battuta solo dalla Ventura ieri Chiara Ferragni ha mostrato l’aria natalizia che già si respira a casa sua. L’idea questa volta è stata quella di cambiare colore in base alla scelta del momento.

IN CASA DI CHIARA FERRAGNI L’ALBERO DI NATALE E’ MULTICOLOR

Niente di così straordinario ma l’idea di festa c’è tutta e con le lucine telecomandate ecco i giochi di colore. L’albero di Natale della Ferragni è pieno di lucine e palline, tanti fiocchetti e poi tutto cambia colore in base al comando.