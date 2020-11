Sharon Fonseca dopo il parto sincera e orgogliosa come poche mostra il suo nuovo corpo (Foto)

A quasi tre settimane dal parto Sharon Fonseca (foto) resta poco attiva sui social, ha molto meno tempo, è mamma e si dedica alla sua piccola Blu Jerusalema e a Gianluca Vacchi ma il suo messaggio alle donne è da condividere. Il suo messaggio pieno d’amore nei confronti non solo di sua figlia ma anche delle donne. Anche altre influencer hanno mostrato cedimenti e smagliature dopo la gravidanza ma Sharon Fonseca è andata oltre spiegando le sue emozioni. Non è solo un messaggio con cui dice a tutte di prendersi del tempo dopo il parto e di godersi il momento. In reggiseno e pantaloni della tuta, meravigliosa, ha mostrato il suo ventre ovviamente ancora rilassato e quella linea che non segna tutti i pancioni ma per lei è ancora molto evidente.

SHARON FONSECA: “HO PRESO 10 CHILI IN GRAVIDANZA”

Non rivela solo quanti chili ha preso durante la dolce attesa ma anche che la cicatrice del cesareo si vede, che metà della pancia non ha sensibilità che sul suo seno ci sono le smagliature. Tra poppate e pannolini la giovane e bellissima compagna di Gianluca Vacchi è felice e serena e il suo post aiuterà di certo tante neomamme.

Nessun cliché, Sharon confessa che è ancora ammaliata da quello che il corpo di una donna può fare: “Sto apprezzando ogni cosa e amo il mio corpo più che mai”.

Durante la gravidanza è sempre stata molto presente sui social raccontando la sua gravidanza ai follower, parlando dei suoi timori e delle sue gioie. Ha solo 24 anni ma un gran carattere, non è difficile capire il perché Vacchi sia così innamorato di lei.