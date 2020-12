Marco Bianchi vola da Luca in ospedale, è il giorno del ritorno a casa (Foto)

Finalmente il giorno tanto atteso da Marco Bianchi è arrivato: oggi Luca Guidara lascia l’ospedale, lascia la struttura dove era ricoverato per la riabilitazione. “E’ stato un anno difficile per tutti e questi ultimi tre mesi veramente molto complicati per il sottoscritto. Non si molla nemmeno da domani perché nulla cambierà in maniera vertiginosa” ha commentato ieri Marco Bianchi ringraziando i suoi follower su Instagram, ringraziandoli per il sostengo ricevuto dal primo giorno, da quando a Luca è accaduto qualcosa di inaspettato. Regali e lettere stupende da amici e fan, Marco ha tutto davanti ai suoi occhi mentre continua a rendere casa perfetta per accogliere il coach dell’ordine con tutto l’amore possibile. Questa mattina gli ultimi preparativi, le luci di Natale già accese, i calici pronti, le rose rosse e poi ha messo le ali ai piedi e sotto la neve con la sua bimba è andato a prendere Luca.

MARCO BIANCHI E LUCA GUIDARA QUANTO CORAGGIO NEL LORO AMORE

C’è voluto coraggio in passato e ne aggiungono altro adesso che sono sempre insieme, finalmente di nuovo insieme a casa mano nella mano. Marco Bianchi ha la fortuna di avere accanto delle persone fantastiche, sono quelle che non smette mai di ringraziare ma ogni volta si meraviglia di quell’amore.

Sono stati mesi molto difficili e abbiamo contato con Marco e Luca i giorni che mancavano al loro ritorno a casa insieme. “E’ dura! Ma noi siamo ancora più duri…” ha commentato poco fa Marco Bianchi in una storia che commuove. Mano nella mano ma adesso è lui il più forte, c’è ancora tanto da fare, la riabilitazione, i day hospital e tutto questo mentre fuori nevica e c’è la pandemia. “Una giornata magica” e al tempo stesso difficile per loro ma chissà se sono consapevoli della forza che riescono a dare a tutti gli altri.