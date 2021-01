Andrea Montaneri chi è l’influencer che i brand si contendono

Anche oggi torniamo a parlare del mondo dei social e di quello che succede in rete. Negli ultimi anni spopolano gli influencer, con i loro consigli che appunto dovrebbero “influenzare” chi più chi meno, i followers. L’obiettivo viene certamente raggiunto quando le persone che ti seguono apprezzi i prodotti di cui parli e iniziano a comprarli! Sa di certo come raggiungere questo scopo anche Andrea Montaneri, conosciuto in tutta Italia per la sua agenzia di comunicazione e le sue conoscenze nel mondo dello spettacolo e dello show business. Andrea è in questo momento è uno degli influencer più conteso dalle aziende italiane per la promozione di prodotti e brand . Il suo profilo Instagram ha raggiunto 34.000 followers ma Andrea non vuole fermarsi e ha grandi obiettivi anche per il futuro.

Molte sono già le collaborazioni che ha ottenuto in questi ultimi 2 mesi (periodo in cui tutti i settori sono fermi a causa del Covid) . Nonostante la difficile situazione che il nostro paese sta vivendo, e la voglia degli italiani legata agli acquisti che non è quella di un tempo, Montaneri sta cercando comunque di costruire qualcosa, riuscendo nel suo intento. La forza e la tenacia di Andrea Montaneri è immensa visto il suo stato di salute che da molti anni lo porta a vivere seduto sopra una sedia a rotelle, ma nonostante questo riesce sempre ad avere successo. Ed è per questo che, numeri a parte, l’esempio di Andrea, è sicuramente utile per tanti giovani che potrebbero ispirarsi a lui.

Cosa fa Andrea Montaneri e chi è l’influencer

L’agenzia di Andrea Montaneri lavora nel settore pubblicitario e nel mondo dello spettacolo. Seguendolo sulle sue pagine social vi potrete anche rendere conto di tutto quello che giornalmente fa.

In questi ultimi mesi sta collaborando ad un grandissimo progetto che sta spopolando in tutto il mondo, con la VisioRay Entertainment, azienda produttrice di SPIEDLIFE, una televisione nel web di reality interattivi live 24h dove viene trasmessa la vita reale delle persone.

I reality vengono prodotti gratuitamente fino ad un numero limitato, direttamente dalle proprie abitazioni e attività commerciali, in modo che ogni partecipante possa essere il regista e autore di se stesso e far conoscere le proprie doti.

Siamo nell’era delle dirette, delle video chiamate…In questo preciso momento storico SPIEDLIFE.COM potrà dare opportunità a tante persone di realizzare il proprio reality interattivo, dove il pubblico tramite una live chat potrà interagire in tempo reale con i partecipanti del reality che a loro volta potranno leggere e rispondere a voce sempre in tempo reale.

Nel mese di novembre SPIEDLIFE ha generato un traffico web di 10 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo ed ha all’attivo più di 30 reality in diretta 24 H dalle proprie abitazioni o attività commerciali. I reality trasmessi su questa piattaforma si stanno divulgano in tutto il mondo , infatti alcuni sono trasmessi oltre che dall’ Italia anche dalle Filippine, Stati Uniti, Messico, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Brasile e Nepal.