Simone Etere non solo influencer: talento e tanta voglia di fare

Torna la nostra rubrica dedicata al mondo degli influencer. Oggi vi parliamo di Simone Etere che a solo 23 anni per molti è già un’ Icona a tutti gli effetti. La pensano certamente così tutte le persone che lo seguono con grande interesse sui social, a oggi oltre 700mila solo sulla sua pagina Instagram. Come si descriverebbe Simone?

“Artista, Influencer e Personal Trainer di Calisthenics, ad oggi il grande Simone Etere è questo“; nato a Sansepolcro in Toscana e ora residente in Umbria passa molte ore della sua giornata sui social, per lavoro e per passione. Ha origini meridionali (Campane e Calabresi) di cui è fiero.

Ma conosciamo meglio questo giovanissimo influencer che ha all’attivo tra l’altro, decine di collaborazioni con brand di fama mondiale.

Dal mondo degli influencer: ecco Simone Etere

Alto 1,83, pesa 75kg, occhi verdi e capelli castani, anche il suo look lo differenzia. Ha un grande tatuaggio che copre tutta la schiena, nello specifico una croce, che rappresenta quello in cui crede.

Sin da piccolo pratica sport, ama scoprire nuovi posti e portare la sua passione nelle sue collaborazioni mondiali.

Grazie alla sua determinazione e alla grande ambizione, è stato chiamato a collaborare con molti marchi, indossando e pubblicizzandone i capi, tra cui il noto marchio sportivo Puma, AmTourister, e di recente il conosciutissimo brand “Gillette” “KingcGillette” con il quale collaborano anche Bobo Vieri, Luca Argentero e Daniele De Rossi, per fare alcuni nomi.

Insieme a queste collaborazioni, Simone si occupa anche di altro; è stato infatti coinvolto in altri lavori, come quello di pubblicizzare Resort e Hotel a livello internazionale, per esempio recentemente nonostante la pandemia è stato nell’hotel Papadopoli di Venezia e nel resort ArgentarioGolf&ResortSpa a porto Ercole dove ha incontrato Enrico Papi.

Lavora molto con Instagram, con oltre 730.000 followers che lo supportano nel suo percorso.

Etere ha molti valori uno dei più grandi è la Fede che porta nel suo percorso e mette in tutto quello che fa, perché per lui la gratitudine per Dio sta alla base di tutto, senza gratitudine non c’è visuale, da questo ne trae forza per i suoi piani e per il suo futuro, un bel messaggio anche per i giovanissimi che spesso non hanno questo genere di visione della vita.

L’Atleta è stato il primo a rendere possibile alcuni tipi di movimenti ritenuti impossibili, è stato anche l’unico e primo in tutto il mondo a realizzare un aggancio estremo con la sola forza del collo/nuca rimanendo agganciato alla barra, nonchè simbolo della sua unicità, e ora fonte d’ispirazione per molti in tutto il globo.

Durante la settimana si allena tutti i giorni tranne il weekend, non segue un tipo di dieta specifica ma comunque è molto attento all’alimentazione e cerca di “sgarrare” il meno possibile.

Insegna su varie palestre in Umbria, in oltre ha messo a disposizione il suo sito web ; in questo periodo durante il quale le palestre sono chiuse, anche chi è lontano può seguirlo online nei suoi workout. Sul sito tra l’altro, sono presenti anche molte schede e programmi di allenamento come le varie skill di Calisthenics, dal livello base o semplicemente per tenersi in forma.

All’interno c’è anche il suo Team di allievi chiamato “Oversthenics” tradotto: Oltre il Calisthenics, perché il suo motto come molti sanno e andare sempre “Oltre”.

Nonostante il periodo difficile per tutti, per il nuovo anno Simone ha tante cose da dire e raccontare per cui se vi piace il suo lavoro social, non vi resta che seguirlo!