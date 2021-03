Elenoire Ferruzzi ultime notizie: situazione critica, non risponde alle cure

Peggiorano purtroppo le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi, la star dei social, performer, attrice, che è ricoverata per Covid da settimane. Il 18 marzo la notizia del suo ricovero e in queste ore, dopo i tanti messaggi sui social, parlano gli amici che chiedono anche di non continuare a mandare messaggi alla famiglia. Queste infatti per Elenoire sono ore difficili, pare che dall’ospedale abbiano fatto sapere che la Ferruzzi non risponde più alle cure mediche e che si potrebbe pensare al peggio. Proprio oggi, sui social, sono stati tanti i fan di Eleonoire a chiedersi come stesse, tanto da mandare il suo nome nelle tendenze di Twitter. Purtroppo però non ci sono buone notizie.

Il 18 marzo era stata le stessa Elenoire a raccontare come stesse, con un post molto forte pubblicato e postato sui social, dove chiedeva a tutte le persone che le stavano dimostrando tanto affetto, di non chiamarla perchè stava così male da non riuscire a rispondere. Oggi purtroppo la notizia: le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Le ultime notizie, Elenoire Ferruzzi come sta: peggiorano le sue condizioni

Come potrete vedere, sui social, si parla di Eleonoire e sono tantissimi i messaggi di affetto per lei. Purtroppo però le cose non vanno affatto bene e di oggi, le notizie che preoccupano tutti. Il suo amico Angelo Mazzone ha infatti spiegato che la situazione si è aggravata. Ha anche invitato tutti a non contattare la famiglia di Elenoire che vive di certo ore di grande ansia e preoccupazione. Non questo mi sento male ti prego Elenoire sii forte pic.twitter.com/4ZqPnzFtAi — Salvatore (@xenomythos) March 30, 2021

L’ultimo messaggio di Elenoire sui social

Dodici giorni fa le parole della Ferruzzi sui social: