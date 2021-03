La lettera di Mia a Francesco Facchinetti: “Ho pianto come non facevo da anni”

La festa del papà è passata da un po’ ma a Francesco Facchinetti solo ieri è arrivato il regalo di sua figlia Mia, una lettera, spedita, come non siamo più abituati a fare (foto). Una sorpresa già solo riceverla ma quando Francesco Facchinetti ha letto la lettera della sua bambina ha pianto come non faceva da tempo. E’ un papà meraviglioso ed è evidente; nonostante l’amore finito con Alessia Marcuzzi e la lontananza, entrambi sono riusciti a fare di tutto per la figlia. Prima figlia per il papà 40enne ma ogni volta che Mia arriva da lui ritrova anche i suoi fratelli Leone e Liv e anche la primogenita di Wilma Faissol. “Oggi mi è arrivata questa lettera. È il regalo di Mia figlia per la festa del papà. Ho pianto, ho pianto come non facevo da anni. Ringrazio Dio per avermi donato tutto ciò. Nulla è mai scontato e l’amore è sempre un dono che viene dal cielo” è il commento del dj e manager dopo aver letto la lettera.

FRANCESCO FACCHINETTI EMOZIONATO PER IL REGALO DELLA FIGLIA

Sul profilo social di Facchinetti soprattutto le foto dei figli, di sua moglie, sono la sua vita. Ieri ha ricevuto la lettera che ha mostrato su Instagram ma Mia l’aveva scritta in anticipo, il 5 marzo, il regalo era per la festa del papà.