Kate Middleton in isolamento annulla gli impegni che aveva con William

Cosa sta succedendo a Londra, perché Kate Middleton è in isolamento per dieci giorni? Nonostante l’estate faccia sentire tutti più liberi e fuori pericolo c’è sempre la necessità di fare attenzione al Covid, di proteggersi e proteggere gli altri per limitare i contagi, il pericolo di fare un passo indietro. Kate Middleton è in isolamento per dieci giorni dopo essere stata a contatto con una persona risultato positiva al coronavirus. Ovviamente entrambi erano ignari del contagio e la precauzione adottata si è resa ovviamente necessaria. Al momento la duchessa di Cambridge sembra non avere alcun sintomo e a rendere noto quanto accaduto è Kensington Palace. Impossibile non riferirlo perché Kate avrebbe dovuto accompagnare il principe William agli eventi in programma per il 37esimo anniversario del National Health Service.

KETE MIDDLETON RESTA IN ISOLAMENTO DOPO IL CONTATTO CON UNA PERSONA POSITIVA

“Sua Altezza Reale non presenta sintomi ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto isolamento a casa – questa la nota da Kensington Palace – la duchessa di Cambridge è venuta in contatto con qualcuno che è poi risultato positivo al Covid-19”. Anche in Inghilterra il pericolo resta la variante Delta che ha fatto aumentare di nuovo i casi nonostante il gran numero di vaccinati. Allo stesso tempo il premier Boris Johnson dal 19 luglio ha previsto l’annullamento delle restrizioni ancora in vigore. Occorre sempre fare attenzione, nonostante tutto sembri andare nel verso giusto e l’isolamento di Kate Middleton è il buon esempio di come tutti dovrebbero ancora continua a comportarsi.

Non è però questa la ragione per cui Kate la scorsa settimana non era accanto ad Harry e William per l’inaugurazione della statua di Lady Diana. In quel caso sembra si sia voluto lasciare tutto lo spazio ai due fratelli, vista anche l’ennesima assenza di Meghan Markle.