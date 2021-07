Selvaggia Lucarelli smaschera Enrico Montesano: “Ha avuto il covid, curato dalla scienza ma non lo dice”

In questo ultimo anno e mezzo sui social purtroppo, si è letto e scritto di tutto. E le fake news hanno alimentato un clima di odio e anche di ignoranza, non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Purtroppo è l’altra faccia della medaglia: tutti possono parlare, condividere notizie false che diventano virali e vengono date per vere. Tutti sono liberi di esprimersi e questo significa anche di dire una marea di castronerie. Un po’ come è successo all’attore Enrico Montesano che nell’ultimo anno e mezzo ha inanellato una serie di uscite pessime una dietro l’altra. Ed è chiaro che possa essere convinto delle posizioni che ha deciso di prendere, libero di dire la sua. Ma il vero problema è che l’attore nel corso di questi mesi ha usato i suoi profili social, e anche la sua notorietà per diffondere spesso notizie inesatte ( come nel caso delle donazioni di sangue, quando persino l’Avis è dovuta intervenire per smentire quanto detto). Enrico Montesano si fa portavoce in qualche modo di tutto il popolo che crede che questo virus non esista, che non debba farci paura, del no alle mascherine ( con tanto di manifestazioni in piazza e interviste rilasciate per diversi programmi, oltre alle dirette sui social). Oggi però Selvaggia Lucarelli rivela dai social una cosa che non era mai trapelata prima. Pare che l’attore abbia avuto il covid e si sia fatto curare ma che non lo abbia detto.

Enrico Montesano ha avuto il covid ma non lo dice

“Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male” ha scritto Selvaggia Lucarelli sui social. Di certo la giornalista avrà notizie certe su cui basare questo tweet. Il motivo per il quale la Lucarelli ha scelto di raccontare questo dettaglio che riguarda la vita privata di Montesano è certamente legato al fatto che si può parlare liberamente, si possono esprimere le opinioni ma bisogna anche dire alla platea che ci segue, anche il resto della verità. E forse in questo caso, si dovrebbe dire che senza la mascherina si prende il covid, ad esempio.

L’attore al momento non ha nè confermato nè smentito questa notizia ma continua la sua battaglia sui social per esprimere il libero pensiero. Vedremo se avrà modo e voglia di dire la sua rispondendo alle parole della Lucarelli.