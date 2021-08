Buon compleanno piccola Cora: gli auguri di mamma Caterina Balivo (FOTO)

E’ bellissima la piccola Cora con il suo casco di capelli biondo, anche se Caterina Balivo cerca in tutti i modi di tutelare la privacy della piccola, mostrandola davvero pochissimi in volto. Ieri sono arrivati gli auguri social di mamma Caterina per la piccola di casa. Un compleanno molto intimo per la bambina che, come ha spiegato la Balivo, ha organizzato nei minimi dettagli questa festicciola casalinga in occasione del suo compleanno. Ha scelto la torta, il vestitino da indossare e si è goduta questo giorno speciale con tutta la sua famiglia.

Per il compleanno di Cora le parole di Caterina Balivo

I dolci auguri di Caterina Balivo, il suo messaggio sui social:

Buon compleanno Cora mia.Aspettavi questo giorno da un anno esatto 🤣.Hai deciso tu tutto ( la ragazza ha carattere), dalla torta dei Me contro te, al vestito che guardavi in vetrina da mesi ed è il tuo unico regalo, al costume di tuo fratello.Se diventerai una stylist o una stilista non ci meraviglieremo, ma io ti auguro di correre spensierata anche quando dovrai affrontare gli ostacoli che la vita ti porrà.Ti amiamo piccola Cora

E poi la conduttrice ha mostrato sui social alcuni scatti della festa di compleanno della piccola. Una cosa semplice per questo compleanno che si festeggia il 16 agosto, un giorno dopo Ferragosto. E tanto amore intorno alla bambina che aveva di certo accanto a lei, tutto quello che serve.

Una mini festicciola estiva in giardino nella casa al mare di Caterina Balivo e Guido Brera. La conduttrice per l’occasione ha indossato un bellissimo e coloratissimo abito giallo e si è mostrata sui social al naturale, senza neppure un filo di trucco, come una mamma comune, come una mamma normale!