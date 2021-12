Beatrice di York al mercatino di Natale si mimetizza tra la folla

Da sempre Beatrice di York è una principessa che cerca di vivere come tutti ed eccola tra le pagine della rivista Chi, serena si confonde tra la folla di un mercatino di Natale. La principessa Beatrice di York spinge la carrozzina di sua figlia, con lei ci sono anche il marito e il figlio piccolo di Edoardo Mapelli Mozzi. La famiglia si mimetizza, soprattutto è la principessa che evita di farsi riconoscere, sono al Winter Wonderland a Londra, il mercatino natalizio di Hyde Park. Il look della principessa garantisce l’anonimato ma questa situazione sarebbe impensabile per William e Kate con i loro tre figli. Beatrice di York invece riesce ad avere una vita normale, certo non è sotto l’occhio dei riflettori come i due cugini ma è così che ha costruito la sua vita, al riparo da tutti ma con una vita che è molto simile a tutti gli altri.

Il look di Beatrice di York e il cibo che gusta al mercatino

Si fermano tra uno stand e l’altro, giocano, si divertono, fanno acquisti e gustano un hot dog. Parka imbottito, capello caldo, anfibi e come sempre niente make up, la principessa figlia di Andrea e Sarah Ferguson si mimetizza tra la folla ma c’è sempre qualcuno che nota e così le foto finiscono sul magazine di Alfonso Signorini.

Nessuno disturba la royal family che continua a godersi qualche ora in un posto magico. Il Natale sta per arrivare e quando si hanno dei bambini tutto è ancora più bello, si torna un po’ bambini. A catturare l’attenzione c’è anche un amuleto disposto sulla carrozzina della piccola Sienna. E’ l’occhio di Allah, un amuleto tipico dei paesi del Mediterraneo, dalla Grecia alla Turchia. Un portafortuna fa sempre comodo, anche sembra che davvero niente e nessuno possano disturbare la serenità di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi con la piccola Sienna e il dolce Wolfy.

