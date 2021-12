Carolyn Smith dietro il sorriso nasconde dolori in tutto il corpo

E’ sempre il sorriso la forza di Carolyn Smith, in tv sembra non avere alcun problema ma chi la segue sui social, chi conosce la sua battaglia sa bene che sta lottando contro il cancro. La sua battaglia contro il tumore al seno sembra la più facile ma la realtà è che Carolyn Smith nasconde tutto bene, tutto dietro la positività, perché la madre le ha insegnato che si sta male solo a casa. Quando arrivano i momenti più duri si nasconde dai follower per un breve tempo, poi torna e spiega che anche lei ha momenti in cui è meglio restare da sola nella sua casa, con suo marito e i loro cani. Questa volta Carolyn Smith confida tutto alla rivista Diva e Donna, parla sempre dell’intruso, non bisogna nascondere i problemi di salute, il cancro contro cui si lotta, perché possiamo sempre aiutare gli altri, quelli che stanno lottando allo stesso modo.

Carolyn Smith nasconde dolori in tutto il corpo

Questa settimana è su Diva e Donna, continua l’asta dei suoi abiti indossati a Ballando con le Stelle, tutto sempre con la stessa intenzione, donare contro il cancro, aiutare le donne, combattere. Conferma che ha dolori in tutto il corpo ma che va avanti, deve farlo e sempre con il sorriso. Sta meglio ma aggiunge che le cure non sono ancora terminate. Nonostante questo il sabato sera è in tv bellissima e piena di grinta. A vegliare su lei c’è Paolo Belli che si accorge se qualcosa non va, se ha bisogno di aiuto; il pubblico però non si accorge di nulla.

E’ dal 2005 che sta lottando contro il cancro e ogni volta che pensa sia finita deve proseguire. Sta meglio, gli esami migliorano ma non è finita. Le cure sono necessarie per tenere a bada il tumore, sarebbe troppo rischioso credere che va tutto bene.

