Lutto per Claudia Gerini, è doloroso l’addio a nonna Emilia

E’ un giorno pieno di dolore per Claudia Gerini; l’attrice ha dovuto dire addio alla sua adorata nonna. Nonna Emilia è volata in cielo e lei la ricorda con delle foto piene di affetto, spiritose, foto dolci. In tantissimi sui social hanno commentato il triste addio, prima tra tutti anche Federico Zampaglione, l’ex compagno conosceva benissimo la nonna di Claudia Gerini. “Dolce Nonna Emilia” il commento del leader dei Tiromancino e a lui si sono aggiunti Chiara Giordano, Alessandro Benetton, Stefano Accorsi, Tosca D’Aquino, Cristiana Capotondi e tanti altri, un mare di cuori rossi per la nonna dell’attrice romana, per lei che perde un pezzo fondamentale della sua vita.

E’ morta la nonna di Claudia Gerini, lei la ricorda con foto dolci e spiritose

“Nonna Emilia sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi fa’ buon viaggio sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri” il post di addio con cui l’attrice ha accompagnato le foto di nonna Emilia.

E’ sempre un dolore immenso per chi ha la fortuna di conoscere e di vivere i propri nonni. Di recente anche Laura Torrisi ha dedicato un lungo post alla sua nonna siciliana che sta bene, è in vita, ma lei è già malinconica nel pensare che un giorno non ci sarà più.

In questi giorni tristi Claudia Gerini potrà contare sull’affetto di tutta la sua famiglia, una famiglia allargata, le sue figlie, i loro due papà con cui ha un rapporto bellissimo. Zampaglione, papà della più piccola, di recente ha sposato Giglia Marra. L’attrice ha raccontato che nonostante l’invito non è riuscita ad andare al matrimonio del suo ex, è stata sincera, non poteva andare, non era semplice vivere quel momento con loro due.

