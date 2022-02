Fulvio Marino ad Antonella Clerici: “Le belle persone non si mettono in mostra”

Fulvio Marino sceglie due citazioni per ringraziare Antonella Clerici, per dimostrare tutta l’ammirazione che ha per lei. Si conoscono da tempo grazie al legame in comune con Gabriele Bonci e nel tempo oltre a collaborare, a lavorare insieme, sono diventati amici. Una foto semplice scattata in un parcheggio, forse sono fuori dagli studi Rai ma non sono molto diversi da come appaiono nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Un po’ di trucco in meno perché non devono andare in onda ma i sorrisi sono gli stessi. Fulvio Marino è una presenza fissa nel programma del mezzogiorno di Antonella Clerici; ogni giorno il pubblico attende le sue ricette e la sua è sempre l’ultima, quella con cui chiudono la puntata, è la ricetta che riunisce la famiglia, che ci fa venire voglia di impastare, di assaggiare, di sperimentare.

Il grazie di Fulvio Marino ad Antonella Clerici

“Commento questa foto insieme alla mia amica Antonella Clerici con le frasi di due grandi scrittori” inizia così il suo post Fulvio Marino. “Le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra. Semplicemente, si vestono ed escono. Chi può, le riconosce” è la prima citazione ed è di Cesare Pavese.

Sceglie poi Charles Dickens: “Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo”. Parole che rispecchiano il modo di essere della conduttrice, che dicono molto sul come Antonella Clerici abbia dato tanto alla vita di Fulvio Marino.

Lei risponde con un cuore ma tante volte ha confidato quanto lui sia fondamentale per la riuscita di E’ sempre mezzogiorno. I telespettatori ormai lo conoscono bene, non c’è bisogno che racconti molto di se stesso, il modo in cui lavora dice tutto. La sua pazienza, la capacità di sorridere sempre, di non mostrare niente altro che la voglia di parlare del suo impasto, di quanto possa essere terapeutico fare il pane in casa o altro. Ci riporta alle tradizioni, alle origini, ai sapori migliori, agli ingredienti migliori e ci apre un mondo che per molti era sconosciuto.