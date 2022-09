L’addio di Sarah Ferguson alla regina è social: “Ho il cuore spezzato, mi mancherà”

Sarah Ferguson saluta con dolcissime parole via social la regina Elisabetta, parole che non ti aspetti

Sono davvero dolcissime le parole di Sarah Ferguson per il suo addio alla Regina Elisabetta. Parole che forse che chi non ha vissuto tutto quello che la famiglia reale ha affrontato in questi anni, possa aspettarsi. Perchè son parole di una “ex”. Uno dei primi fallimenti della regina Elisabetta. Il matrimonio di Andrea e Sarah Ferguson andato in fumo, un altro divorzio per la famiglia reale. Ma nel tempo, come dimostrano le parole di Sarah Ferguson sui social, tutto si dipana. E oggi, è il tempo del dolore, dell’ultimo addio. Sceglie twitter la Ferguson per dire addio alla regina Elisabetta e lo fa con delle parole molto belle.

“Mi mancherà più di quanto le parole possano esprimere” ha scritto la Ferguson su Twitter. Parole piene d’amore per la Regina, morta ieri in Scozia all’età di 96 anni dopo 70 anni di Regno.

L’ultimo addio di Sarah Ferguson alla regina Elisabetta passa dai social

Pubblicando un bellissimo ritratto della regina, la Ferguson ha scritto su twitter: “Ho il cuore spezzato per la morte di Sua Maestà la Regina. Lascia un’eredità straordinaria: l’esempio più fantastico di dovere, servizio e fermezza, e una presenza costante come capo di stato per oltre 70 anni.” E ancora parole di affetto che forse pochi si aspettavano: “Ha dato tutta la sua vita disinteressatamente al popolo del Regno Unito e del Commonwealth. Per me era la suocera e l’amica più incredibile. Le sarò sempre grato per la generosità che mi ha mostrato nel restarmi vicino anche dopo il mio divorzio.” La stessa lealtà che in questi anni la Ferguson ha mostrato verso il suo ex marito, travolto dagli scandali, arriva anche nei confronti della Regina con queste bellissime parole di stima e affetto poche ore dopo l’annuncio della sua scomparsa.

Centinaia le risposte ai tweet di Sarah, per ringraziarla di queste parole.

( foto da video Youtube)