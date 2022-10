Adriana Volpe in tribunale accusa l’ex marito e confessa il suo inferno

Adriana Volpe confessa l'incubo e il terrore vissuti in casa con suo marito. E' iniziato il processo contro il padre di sua figlia

La fine del matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli forse era iniziata ben prima della partecipazione della conduttrice al GF Vip o forse no ma da oggi i due ex sono in tribunale. Prima udienza per la Volpe in un processo in cui accusa il suo ex marito di maltrattamenti in famiglia. E’ sconvolgente la confessione di Adriana in tribunale, racconta un vero incubo. Tutto è avvenuto tra le mura di casa ma ricordiamo che alcuni commenti a dir poco sgradevoli li abbiamo letti anche sui social. E’ la loro verità, la conduttrice e l’imprenditore uno contro l’altra ma a parlare oggi è stata Adriana Volpe. Ai giudici della Quinta sezione penale ha confessato cosa accadeva in casa, la trasformazione di un uomo che non era più quello che aveva conosciuto, un uomo che ha iniziato ad insultarla in ogni modo possibile, anche in presenza della loro bambina.

Adriana Volpe accusa l’ex marito: “Mi diceva ‘Ti rovino, ti distruggo’”

Lei ha sempre cercato di proteggere la figlia, di non raccontare nulla dei motivi della separazione, adesso si scopre tutto. “Ho vissuto nel panico mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva: ‘Ti rovino, ti distruggo’”. Inevitabile la separazione ma anche il divieto imposto a Parli di avvicinarsi alla Volpe.

La conduttrice è parte lesa nel procedimento insieme alla figlia che è minorenne. Ma cosa è accaduto, perché tutto è cambiato. Lei ha anche raccontato che suo padre si era reso conto che c’era qualcosa di strano: “Mio papà, mentre ero ancora al Grande Fratello Vip, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto: 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online”.

In aula ha svelato anche altro. Se prima suo marito era un papà meraviglioso e un marito presente, anche a distanza, poi mentre lei era al Grande Fratello Vip non si è più occupato della figlia come prima. “Era completamente abbandonata a se stessa, tutti avevano iniziato la dad tranne lei”.

Forse il periodo più brutto è quando ha lasciato il reality e ha raggiunto lui e la piccola in Svizzera: “Iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i miei documenti e quelli della bambina. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Lui mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, davanti a me, alla mia bambina e anche in mia assenza”. A giugno del 2022 si sono separati, ad ottobre la querela e il relativo divieto di avvicinamento; da oggi sono uno contro l’altro in tribunale.