Un 2022 di grandi addii: dalla Regina Elisabetta al papa emerito, un anno doloroso

Chi è morto nel 2022: è stato un anno di addii dolorosi

E’ stato un anno di grandi addii quello che si è chiuso poche ore fa. Il 2022 come purtroppo succede ogni anno, è stato caratterizzato dalla perdita di tante persone che hanno fatto la storia del nostro paese e non solo. E ovviamente, questo anno, è stato drammaticamente segnato anche dalla morte di migliaia di persone che hanno perso la vita in guerra, e che dovrebbero essere sempre ricordate. Perchè è da febbraio che nelle strade dell’Ucraina scorre il sangue di soldati e vittime innocenti.

Il 2022 è stato un anno difficile che ha visto cambiare anche molti equilibri. La morte della regina Elisabetta a settembre ad esempio, ha dato al Regno Unito un nuovo re. Re Carlo III da maggio salirà al trono. E poi il mese di dicembre ci ha tolto il fiato: il doloroso addio a Pelè e nell’ultimo giorno dell’anno la morte del papa emerito Benedetto XVI.

Il 2022 ci ha tolto una delle nostre perle più rare. Ci ha lasciati orfani di Piero Angela. Il vuoto che lascia sarà incolmabile ma allo stesso tempo, tutto quello che ha fatto resta nella storia della tv, nel mondo della scienza. E poi c’è anche la musica, la cultura. Un uomo che difficilmente l’Italia intera potrà dimenticare.

Il 2022 un anno di dolorosi addii: chi è morto nel 2022

Tante le persone del mondo dello spettacolo e del cinema venute a mancare: Monica Vitti la celebre attrice pluripremiata si è spenta lo scorso 2 febbraio a 90 anni. Catherine Spaak: attrice e conduttrice (fra i suoi programmi più importanti Forum) è morta lo scorso 17 aprile a 77 anni. E nelle ultime settimane l’addio a Lando Buzzanca, tra polemiche e accuse. Olivia Newton-John: cantante e attrice, rimarrà per tutti la storica protagonista di Grease al fianco di John Travolta. Questa estate la notizia della sua morte ha scosso il mondo intero e sono stati migliaia e migliaia i messaggi sui social per lei. Era malata, combatteva da tempo contro un cancro ma tutti hanno sperato, come succede in questi casi, che riuscisse a resistere. Dire addio ad Angela Lansbury non è stato facile. Se è vero che anche lei era molto anziana, pensare di non poter più avere con noi la signora in giallo, è stato un duro colpo da digerire.

Tra gli addii oltre oceano anche quello di Ivana Trump: ex moglie di Donald Trump e icona di stile, la donna se n’è andata lo scorso 14 luglio a 73 anni.

Il 2022 era iniziato nel peggiore dei modi per il nostro paese. Pochi sapevano che David Sassoli era molto malato; purtroppo ci ha lasciati. E’ stato uno dei più famosi giornalisti del Tg1 delle 20:00, Sassoli è morto lo scorso 11 gennaio a soli 65 anni. Un affetto dimostrato da tutta l’Unione Europea per Sassoli, visto anche il suo ruolo di presidente dell’Europarlamento. Se n’è andato improvvisamente anche Bruno Arena, amatissimo comico di Zelig.

Un dolore troppo grande quello che tutti i tifosi hanno provato per la morte di Sinisa Mihajlovic. Troppo presto, troppo giovane, troppo difficile da credere. Il mister ci ha lasciati, la leucemia purtroppo ha spezzato la sua vita. L’Italia intera per ore si è fermata per una preghiera, per un pensiero.

L’anno si è chiuso con un altro doloroso addio, quello a una icona mondiale. Se n’è andata a 81 Vivienne Westwood regina di moda, regina di stile.