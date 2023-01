La preoccupazione di Pupo per Francesco Totti, ecco cosa ha visto il cantante

Pupo racconta cosa ha visto una volta giocando una partita di carte con Francesco Totti

Pupo ha da tempo ammesso il suo problema con il gioco e adesso che è saltata fuori una presunta passione di Francesco Totti il cantante svela cosa ha visto. Sulla vicenda che ha di recente coinvolto l’ex capitano della Roma Totti è rimasto in silenzio, ci riferiamo agli accertamenti da parte dell’Antiriciclaggio. Totti è finito sotto la lente d’ingradimento della Banca d’Italia, sembra per dei grossi movimenti di denaro, di operazioni che potrebbero essere legate ai casinò di Las Vegas, Londra e Montecarlo. Presunta la passione di Totti per il gioco ma Pupo ha voluto dire la sua. Nel passato del cantante gravi problemi di ludopatia, lui ne ha parlato, ha confessato di avere bruciato centinaia di migliaia di euro ma il 67enne toscano era addirittura arrivato e pensare di commettere qualcosa di grave. Ed ecco che adesso Enzo Ghinazzi parla di una partita a carte giocata co Francesco Totti, un po’ di anni fa, e di una cosa che lui avrebbe notato.

Cosa ha visto Pupo che riguarda Francesco Totti?

Come se non bastassero i problemi di Totti finiti tra le pagine del gossip ecco che arriva il racconto di Pupo. Al Quotidiano Nazionale ha confidato: “Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7 – il cantante di Gelato al cioccolato prosegue – ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto”.

Senza dubbio Pupo è esperto del settore ma forse va un po’ troppo oltre con le sue ipotesu:”Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia”. Pupo si dice anche ottimista, perché lui ce l’ha fatta, ha risolto il vizio che aveva del gioco, ha risolto i suoi problemi, quindi è sicuro che se ce l’ha fatta lui, nel caso in cui l’ex calciatore avesse un problema simile potrebbe risolverlo.

Siamo certi che Totti anche questa volta non dirà nulla, non commenterà il ricordo di Pupo, il racconto di un’unica partita giocata insieme per solidarietà, per raccogliere fondi.