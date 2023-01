Camera ardente Gina Lollobrigida: presenti Rigau, figlio e nipote

Per gli amici di Gina Lollobrigida è doloroso vedere l'ex marito Rigau, il figlio e il nipote così vicini nella camera ardente

La camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio allestita in diretta con le telecamere di Mattino Cinque. In prima fila l’ex marito di Gina Lollobrigida, il figlio e il nipote, assente Andrea Piazzolla, l’assistente che ha vissuto accanto all’attrice negli ultimi 12 anni. Gina Lollobrigida forse non è morta in pace come invece tanto desiderava, oggi tutti parlano ma sembra che gli amici dell’attrice appena scomparsa non gradiscano la presenza di Francisco Javier Rigau accanto alla sua bara. Non c’è dubbio che il nipote e il figlio abbiano tutto il diritto di essere presenti ma nessuno sa se prima della morte ci siano stati un abbraccio, delle scuse, quelle parole o quegli sguardi che arrivano spesso per molti solo quando la vita sta finendo. Perché Rigau è lì? Lui era di certo l’unico che Gina Lollobrigida non avrebbe mai voluto vedere accanto alla sua bara, non lo sanno solo gli amici più cari dell’attrice, lei l’ha detto fino alla sua ultima intervista televisiva, l’ha detto a chiunque negli ultimi anni.

Alla camera ardente di Gina Lollobrigida assente Andrea Pezzolla

“Non sappiamo cosa è successo nelle ultime 12 ore, gli ultimi giorni accanto al letto di morte di Gina Lollobrigida”, da Mattino 5 c’è chi sottolinea questo aspetto ma Rigau, lo spagnolo che tanto l’ha fatta soffrire, perché è lì?

Il sindaco di Roma, Tiziana Rocca e poi il figlio Andrea Milko Skofic e il nipote Dimitri Skofic, presenze ovvie, forse, ma vedere Rigau lì e ascoltare chi racconta che ieri sera hanno passato lunghe ore con l’avvocato fa pensare ai desideri forse non realizzati di Gina Lollobrigida. Ed è sempre da Mattino Cinque che arriva la dichiarazione di Rigau che lui non vuole nulla dell’eredità, che non è interessato. C’è chi invece lo ha accusato di volere fare sciacallaggio adesso che l’attrice non c’è più.

Chi conosce bene i fatti, come l’avvocato che da anni assisteva la Lollobrigida, ha raccontato che purtroppo non è così semplice, che il matrimonio per procura è stato annullato dalla Sacra Rota ma che manca la registrazione. Un matrimonio solo religioso ma sembra che Rigau abbia ottenuto altro a Barcellona. Nessuno vuole l’eredità di Gina Lollobrigida, è questa la verità? Lo dice anche Andrea Piazzolla, l’assistente che aveva già annunciato non sarebbe stato presente alla camera ardente e forse non ci sarà nemmeno domani ai funerali presso la chiesa degli artisti in piazza del Popolo. A lui fa male più di tutti vedere che chi Gina non voleva accanto è invece in prima fila. Ma c’è chi rimprovera Piazzolla di parlare troppo e allo stesso modo rimprovera il figlio di Gina di dire troppo poco. Adesso è il momento dell’addio, il seguito forse sarà ancora dolore.