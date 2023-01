Traffico in strada a Viva Rai 2: Masini suona ma viene spostato. Gag o realtà?

A Viva Rai 2 problemi per Marco Masini con una macchina che deve passare durante la sua esibizione

Puntata parecchio singolare quella di Viva Rai 2 in diretta il 19 gennaio su Rai 2 con Fiorello. Tra gli ospiti di questo appuntamento anche Marco Masini che ha deliziato i presenti, con una esibizione live di alcuni dei suoi più grandi successi. Ma è successo anche altro nel corso dell’esibizione del cantante. Mentre Marco Masini stava suonando al pianoforte in strada, è stato spostato, per via di una macchina che doveva passare proprio in via Asiago. Una semplice gag? Immaginiamo che sia così anche se molti spettatori hanno pensato che ci fosse altro sotto. Non tutti sanno che in queste settimane i residenti nel quartiere in cui Fiorello fa il suo programma in diretta dalle 7 del mattino, si sono molto lamentati per via dei rumori ( in particolare le esibizioni musicali alle 7 a tutto volume non sono il massimo per chi magari può dormire un po’ di più o magari per chi rientra a casa dopo aver lavorato di notte). Ed effettivamente da quando questa settimana Viva Rai 2 è rientrato, gli show musicali all’aperto sono stati ridotti all’osso o comunque, sono arrivati nella fase finale del programma. Proprio per questo quindi oggi qualcuno ha pensato che ci sia stato un vero e proprio dispetto fatto a Marco Masini mentre live suonava al pianoforte in strada. Una macchina ha iniziato a suonare con il clacson davanti a lui e sono intervenuti dei tecnici che hanno spostato sgabello e pianoforte mentre Marco Masini ha continuato a suonare e a cantare. In tutta onestà, quella andata in onda oggi a Viva Rai 2 è sembrata davvero una gag, ma potremmo sbagliarci. Vi mostriamo il video in modo che possiate avere una vostra opinione rispetto a quello che è successo stamattina.

Marco Masini non si ferma neppure a causa di una macchina che deve passare

Non sarà un blackout a fermare #VivaRai2 e non sarà il traffico romano a fermare la musica di @marcomasini64 🔥 pic.twitter.com/U8zUtXWdVe January 19, 2023

Nella puntata di Viva Rai 2 di oggi tra l’altro anche un altro piccolo inconveniente per Fiorello. Si è infatti spento il generatore e il programma per diversi minuti è andato in onda al buio illuminato solo dalle luci delle torce dei cellulari.