Federico Rasa spiega cosa è successo in ospedale e si mostra sui social irriconoscibile e spaventato

Federico Rasa dopo le notizie sul suo conto racconta sui social la sua versione dei fatti e mostra il volto e gli effetti dell'operazione subita

Oggi tutti i giornali siciliani hanno raccontato la storia di Federico Rasa, noto per aver partecipato a Temptation Island. La storia di un ragazzo che è arrivato al pronto soccorso e dopo ore di attesa, ha danneggiato dei carrelli e delle porte della struttura. Una notizia che ha avuto una certa eco, visto che Rasa aveva appunto partecipato al programma di Maria de Filippi in onda su Canale 5. Una notizia partita dalla Sicilia e raccontata poi dai media on line che ha spinto il Rasa a raccontare sui social la sua versione dei fatti. Lo fa postando delle foto che mostrano quella che era la sua preoccupante situazione: si è infatti sottoposto a un intervento per la ricrescita dei capelli in Turchia ma non ha rispettato tempi e regole di cura post operazione. Questo ha causato dei danni collaterali di non poco conto che, al suo rientro in Italia, si sono fatti ancora più seri. Rasa mostra le foto e fa vedere come il suo volto era diventato, quando ha deciso di chiamare il 118 e andare in ospedale a Palermo, convinto che potesse succedergli qualcosa di grave. Poi spiega il perchè di quella rabbia, il perchè del suo gesto e racconta di ore interminabili di attesa in ambulanza, mentre le sue condizioni si aggravavano sempre di più.

Il racconto di Federico Rasa sui social

In un video, Federico racconta quello che gli è successo e spiega la sua versione dei fatti: “Non volevo assolutamente pubblicare sui social ciò che mi è successo. In questi giorni non ho mostrato nessuna foto, non ho toccato assolutamente questo argomento. Oggi mi sento in diritto di parlare e mostrarvi le mie condizioni fisiche nel momento in cui ho chiamato il 118 e mi hanno portato d’urgenza in ospedale. “

Queste le parole del Rasa che ha poi pubblicato anche un video che mostra il suo volto. Si legge su instagram: “Sto leggendo un casino di articoli riguardo ciò che è accaduto due giorni fa all’ospedale Civico di Palermo, dove mi accusano di “aggressione”, quando in realtà i veri aggressivi sono stati loro a lasciarmi per 6 ore in sala d’attesa quando io minuto dopo minuto gonfiavo sempre di più e stavo sempre più male, per poi non degnarsi nemmeno di farmi una visita. “

E ancora: “Vi ho già spiegato tutto nel Reel che ho pubblicato pochi minuti fa, qui volevo solo mostrarvi le foto con gli orari per far capire che non sono pazzo, non sono aggressivo ma sono solo una persona che sta male e che ha voluto chiedere aiuto alla sanità. Detto questo non ho più nulla da aggiungere, le foto parlano da sole. Ringrazio tutte le persone che mi stanno scrivendo, vi mando un grande abbraccio.”

Dopo lo sfogo di Federico Rasa sui social, qualcuno gli ha fatto notare che forse, c’erano dei casi più urgenti. L’ex protagonista di Temptation Island ha però voluto ribadire la sua posizione: “si i medici erano uno al computer che rideva,un altro che passeggiava e faceva entrare le persone che lui conosceva senza fare nessun turno!se io avessi avuto un’allergia e stavo gonfiando per quello sarei morto li perché non mi hanno fatto nulla per fermare il sgonfiare e soprattutto non mi ha visitato nessuno!!!ma ovviamente nn mi meraviglio se esistono persone come te pronte sempre a giudicare senza sapere veramente come sono andati i fatti.” Di come sono andate realmente le cose, si occuperà la magistratura.