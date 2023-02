Lavorare a contatto con le persone: le professioni più richieste

Lavorare a contatto con le persone: quale lavoro scegliere

Ad ognuno il suo. Ci sono persone che sono maggiormente predisposte a trascorrere gran parte della propria giornata sedute ad una scrivania ed altre che al contrario necessitano di muoversi ed effettuare attività manuali per non annoiarsi a morte. Allo stesso modo, c’è chi preferisce lavorare a contatto con le persone piuttosto che non comunicare mai con nessuno e in questo caso le opportunità d’impiego non mancano di certo.

Sono infatti diverse le professioni che prevedono un costante contatto con il pubblico ed alcune di queste sono anche particolarmente richieste al giorno d’oggi. Vediamo insieme quali.

# Assistente alla persona

L’assistente alla persona è una figura professionale molto richiesta al giorno d’oggi ed opera nella sfera del sociale, dunque ha a che fare con le persone nel modo più completo possibile. Il compito dell’assistente alla persona è infatti quello di prendersi cura di anziani, tossicodipendenti, disabili e via dicendo: di utenti che in sostanza sono deboli o svantaggiati e necessitano dunque di assistenza. Diventare assistente alla persona al giorno d’oggi non è particolarmente difficile: basta seguire un corso professionalizzante per avere l’opportunità di essere assunti presso diverse strutture oppure mettersi in proprio e prestare servizio privatamente.

# Assistente sociale

Un’altra professione interessante per chi desidera lavorare a contatto con le persone è quella dell’assistente sociale, che non si discosta poi moltissimo dall’assistente alla persona ma presenta delle differenze importanti. In molti al giorno d’oggi si chiedono come diventare assistente sociale e la risposta non piace a tutti, perché in questo caso è necessario iscriversi ad un corso di laurea triennale e superare un esame finale. È anche per tale ragione che molti di coloro che ambiscono a diventare assistenti sociali optano per la figura dell’assistente alla persona, che come abbiamo detto è molto simile.

# Assistente all’infanzia

Un’altra figura professionale molto richiesta al giorno d’oggi è quella dell’assistente all’infanzia, che prevede un contatto costante non solo con le persone ma con i bambini. Molti di coloro che hanno sempre sognato un lavoro nell’ambito dell’infanzia scelgono questa strada perché decisamente più semplice. Per diventare insegnante o anche semplicemente educatrice infatti è necessario al giorno d’oggi avere una laurea e seguire un percorso formativo molto impegnativo. Per diventare assistente all’infanzia invece è sufficiente seguire un corso professionalizzante, come quello proposto dal CEF.

# Consulente di immagine

Passando ad un ambito completamente differente ossia a quello del beauty, una professione che permette di lavorare a contatto con le persone e che al giorno d’oggi è particolarmente richiesta è quella della consulente di immagine. Chiamata spesso personal shopper, il suo compito principale è quello di fornire consigli mirati ai propri clienti sugli outfit e sui look più adatti per valorizzare il proprio corpo. Una consulente di immagine si rivela spesso una vera e propria alleata non solo per i personaggi dello spettacolo ma anche per gli influencer, che hanno bisogno di mostrarsi sempre perfetti. Valorizzare il proprio aspetto non è semplice come sembra e questa figura professionale ne è la dimostrazione lampante.