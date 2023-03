Fedez conferma il brutto periodo e ringrazia Chiara Ferragni per il supporto

Fedez conferma che c'è qualcosa che non va, preferisce stare lontano dai social. Che succede?

Che Fedez avesse qualche problema era chiaro da tempo. La lontananza dai social, l’emozione evidente quando appare in pubblico, i problemi di balbuzie, la presunta crisi con Chiara Ferragni. Fedez è tornato sui social ma solo per confermare che è davvero un brutto periodo ma anche per dire a tutti che non c’entra il rapporto con sua moglie. Fedez chiarisce alcune cose dopo i tanti pettegolezzi post Sanremo 2023 ma anche dopo la preoccupazione dei fan, per concludere anche le rivelazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha raccontato ciò di cui sarebbe a conoscenza: che Chiara Ferragni vuole divorziare da Fedez e che lui per questo sarebbe in vera difficoltà, in una situazione emotiva tale da farlo stare malissimo. Qual è la verità? La racconta il rapper in una storia Instagram appena pubblicata.

Fedez torna sui social solo per confermare che c’è qualcosa che non va

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto” queste le parole di Fedez, questo è ciò che ha voluto comunicare chiarendo che non c’è nessun problema tra lui e Chiara Ferragni, che anzi lei continua a stargli accanto come sempre.

Desidera non mostrarsi ed è semplice pensare che tutto sia legato ai problemi evidenti che ha mostrato nelle sue ultime apparizioni. Si è scusato più volte per i problemi nel parlare e ogni volta i suoi occhi si sono riempiti di lacrime facendo immaginare chissà cosa, spaventando i fan.

Se è davvero questa la verità perché Chiara Ferragni nei suoi post parla sempre e solo dei suoi figli? Perché si rivolge solo a Vittoria e a Leone quando dici che sono la sua vita. Da quando è tornata casa dopo il festival di Sanremo a Fedez ha dedicato solo una storia, lo scatto mano nella mano, niente altro. Questo però sono solo curiosità, adesso la preoccupazione per il rapper diventa ancora più forte.

L’influencer continua tacere, su Fedez non dice nulla, forse rispetta semplicemente la sua volontà di non dire nulla. Chiara continua a mostrare la sua vita, i post di sempre, le foto dei figli, con i figli. L’ultimo selfie con Leone in ascensore poco prima che Fedez pubblicasse la sua verità.