Micol Olivieri in ansia per il figlio, il marito non comprende la sua fragilità ￼￼

Una notte terribile per Micol Olivieri ma il marito non comprende la sua ansia, le sue fragilità

Micol Olivieri sui social racconta cosa è successo ieri sera, che ad un certo punto il figlio le ha detto che gli veniva da vomitare. Per Micol è stato il panico, si è irrigidita e per ore è rimasta a guardarlo sul divano. Più tardi l’ha portato a letto e ad ogni movimento del bambino lei si svegliava. E’ stata una notte bruttissima, si è svegliata più stanca di quando era andata a dormire. Il figlio stava bene ma è l’ansia il problema di Micol Olivieri. Ansia generalizzata e attacchi di panico, li ha avuti per anni e ha fatto tanta terapia ma l’ansia poi si ripresenta. Il figlio aveva forse solo bevuto delle bibite gassate che gli hanno fatto male. Una notte agitatissima e insonne per niente ma Micol sa bene che la notte è il momento in cui ansie e fobie si moltiplicano.

Micol Olivieri in preda all’ansia

“Nonostante sappia gestire bene l’ansia e nonostante rispetto all’anno scorso che è stato un periodo davvero difficile difficilissimo per me perché io vivevo con un’ansia costante h 24, ansia generalizzata e attacchi di panico che erano tornati a fare visita dopo po’ di anni quindi, nonostante io comunque abbia tanti strumenti mi rendo proprio conto che di fronte a quello ritorno ad essere una deficiente e mi arrabbio ancora di più perché dico ho trent’anni e ancora queste str******”.

“Voglio cogliere l’occasione visto che ci siamo di dire a tutte le ragazze che come me magari hanno delle fobie specifiche o che soffrono di ansia generalizzata, di cercare conforto nella terapia perché spesso le persone che comunque sono intorno a voi, io me ne rendo conto con Cristian, perché credo che detesti questo lato di me perché è quello che un po’ ci ha creato problemi negli anni; creato problemi nel senso che mi ha messo in difficoltà ed è la fragilità probabilmente più accentuata che ho e che deriva da tante cose che sfociano in queste fobie… ma ovviamente dietro c’è tanta roba. Però spesso mi sento ancora più a disagio quando vedo che lui non mi comprende ma non può comprendermi nel senso che solo chi ne soffre può capirlo”.