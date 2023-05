Fedez, un’altra operazione alla pancia ma non l’aveva detto a nessuno

Fedez toglie i punti e solo adesso racconta dell'ultima operazione alla pancia

Oggi Fedez è di ottimo umore, è felice, toglie dei punti e per la prima volta racconta dell’ultima operazione sulla pancia, un nuovo intervento. Non l’aveva detto a nessuno, non gli sembrava magari importante ma poco fa sui social ha parlato della cicatrice che ha da più di un anno, quella che gli ricorderà per sempre del tumore al pancreas. Sta bene Fedez e sa quanto è stato fortunato, anche se poi ogni tanto saltano fuori nuove cose relative al periodo più brutto della sua vita. Tra le storie Instagram ha salutato tutti e spiegato: “Sono molto felice, oggi tolgo dei punti… non ve l’ho raccontato ma praticamente ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia, sì nuovamente perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti eavevo proprio dei buchi sulla pancia e quindi me la sono fatta da sistemare e oggi tolgo i punti”.

Fedez operazione per la cicatrice

“Adesso avrò finalmente una cicatrice carina ma è una cosa meramente estetica niente di che, in realtà faccio queste perché devo parlarvi di una cosa… volevo chiedervi un parere e adesso ve lo dico”.

Nessun problema di salute, nessun pericolo per Fedez che voleva solo sistemare la sua cicatrice, dopo più di un anno dall’intervento, dalla rimozione del tumore.

Ai suoi follower chiede poi delle puntate di Muschio Selvaggio, a quanti interesserebbe ne uscissero due in una settimana. Fedez ha anche annunciato l’ospite di oggi: “Alle 14 sarà ospite di Muschio Selvaggio Matteo Paolillo, segnatevelo che l’intervista è molto bella con anche un piccolo annuncio che che poi ci sarà all’interno della puntata e basta niente a dopo”.

Sembra che tutto vada per il meglio per Federico, superate le crisi vere o presunte con Chiara Ferragni sono tornati sui social con i video di famiglia. Lui sorride di nuovo pronto a svelare tante novità ma non a rispondere ai continui pettegolezzi sulla sua vita privata. Non dice nulla Fedez, lascia cadere tutto, tanto prima o poi i gossip finiranno.