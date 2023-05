Come sta Loredana Bertè dopo l’intervento? La risposta della sorella Leda

E' Leda, la sorella di Loredana Bertè, a spiegare come sta la cantante dopo l'operazione d'urgenza

Come sta Loredana Bertè dopo l’operazione d’urgenza, dopo l’intervento? Dalla sua pagina social lo staff tace; dopo avere annunciato dei problemi di salute della Bertè e del tour annullato non c’è altra notizia ma a rispondere alle domande è la sorella, Leda Bertè. I suoi fan sono preoccupati, la cantante non ha dato alcuna notizia, lo staff si è limitato a confermare che Loredana Bertè non era in pericolo di via ma anche l’intervento era indispensabile e urgente. Leda conferma anche se non sembra vicinissima alla sorella. Anche lei ha saputo forse tutto dai social, anche lei si era preoccupata e ovviamene ha avuto modo di informarsi e ricevere notizie certe. Ha spiegato che sua sorella Loredana ha rischiato, l’ha confidato alla rivista Di Più.

La sorella di Loredana Bertè spiega come sta la cantante dopo l’operazione

“Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato”. E’ l’assistente personale di Loredana che l’ha rassicurata, che le ha detto che l’intervento è andato bene e che adesso l’artista si sta riprendendo. La Bertè non è mai stata in pericolo di vita ma di quale intervento si tratta, qual è il problema di salute della cantante che si stava preparando per i suoi numerosi concerti?

E’ accaduto tutto all’improvviso o erano problemi che trascinava rimandando l’intervento? Non si ha alcuna notizia precisa, nessun dettaglio. Semplicemente la sorella di Loredana Bertè conferma le notizie, l’annuncio dello staff, che doveva fermarsi, non c’erano alternative, che il dolore fisico era troppo forte per consentirle di salire sul palco e di portare a termine tutti i concerti previsti. Le previsioni sulle date rimandate non sono ancora chiare, Loredana Bertè potrebbe tornare sul palco in autunno o in inverno o addirittura la prossima primavera, tra un anno. Ci auguriamo di vederla presto, di ascoltare presto la sua voce.