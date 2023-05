L'incoronazione di Re Carlo minuto per minuto: ecco tutti gli orari e i dettagli

Quando sarà incoronato re, Carlo? Qual è il momento da non perdere in questo 6 maggio 2023 da Londra? È una giornata storica quella che si prospetta oggi nel Regno Unito, con l’atteso evento dell’incoronazione di Re Carlo III e della regina consorte Camilla. Dopo mesi di preparativi, l’Abbazia di Westminster è pronta ad ospitare la cerimonia che darà il via al lungo weekend di festeggiamenti in onore del nuovo sovrano. E in Italia, ci si prepara a seguire in diretta questo grande evento. Da Rai 1 a Canale 5 passando per La7 e Real Time ( che per l’occasione diventa persino Royal Time), la nostra tv seguirà in diretta ogni minuto di questa cerimonia.

Incoronazione Re Carlo III minuto per minuto: tutti gli orari

Alle 11 ora locale (le 12 in Italia) prenderà il via la cerimonia, che vedrà la presenza di oltre 2.200 invitati fra teste coronate e Capi di Stato. Il programma prevede la partenza del corteo reale alle 10:20 ora locale (le 11:20 italiane), con re Carlo e la regina Camilla a bordo della Diamond Jubilee State Carriage di Elisabetta II.

La cerimonia sarà meno fastosa rispetto a quella che ha consacrato 70 anni fa la madre del nuovo sovrano, ma non per questo meno emozionante. L’Arcivescovo di Canterbury officerà la funzione religiosa in cui il nuovo re riceverà l’investitura formale e i poteri di capo della Chiesa d’Inghilterra.

Il rito si dividerà poi in 5 fasi: il riconoscimento e la presentazione del re al popolo, il giuramento del re, l’unzione con un olio sacro, simbolo del potere spirituale, e infine l’investitura e l’intronizzazione. Quest’ultima fase sarà la più solenne e vedrà Re Carlo III seduto su un trono di legno costruito oltre 700 anni fa e indossare, per la prima e unica volta, la corona di Sant’Edoardo. Anche la regina Camilla verrà incoronata con la corona della regina Mary. La cerimonia inizierà in abbazia alle 12 ora italiana (11 ora locale) e durerà 2 ore. L’atto solenne dell’incoronazione avverrà intorno alle 13 ora italiana (12 ora locale).

Alle 14 ora italiana (13 ora locale) il re e la regina procederanno dall’abbazia a Palazzo Reale a bordo della carrozza di Stato dorata (la scassa-ossa) e arriveranno a palazzo per le 14.45 italiane (13.45 ora locale), dove verranno accolti con il saluto al sovrano da parte di 4.000 soldati e 19 bande musicali (1.000 suonatori).

A cerimonia terminata, il corteo guidato dalla carrozza reale si dirigerà verso Buckingham Palace per il tradizionale saluto alla folla dal balcone. Per concludere le celebrazioni della giornata di sabato, è prevista un’esibizione delle Frecce Rosse, una tradizione che risale all’incoronazione di Edoardo VII nel 1902. Precisamente tutto questo dovrebbe avvenire intorno alle 15,30.

Si continua anche domenica

La giornata di domenica sarà invece dedicata alla sfilata militare, che vedrà la partecipazione di oltre 5.000 soldati, marinai e aviatori, nonché alla celebrazione religiosa nella Cattedrale di San Paolo. Lunedì infine si terrà il tradizionale picnic di Buckingham Palace, al quale sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni benefiche sostenute dai reali.

Insomma, un lungo weekend di festeggiamenti che coinvolgerà tutto il Regno Unito e che culminerà oggi con l’evento tanto atteso dell’incoronazione di Re Carlo III.

Dove seguire in diretta tv la cerimonia