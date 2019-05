Sonia Bruganelli lavora molto più di Paolo Bonolis, è la sua risposta alle tante critiche (Foto)

Sonia Bruganelli ha appena scatenato un’altra polemica? Dicendo che lavora molto di più di suo marito Paolo Bonolis siamo certi che ci sarà chi pur di commentare in modo negativo la insulterà senza nemmeno leggere ciò che ha raccontato (foto). La Bruganelli sa bene che c’è chi non le perdona la fortuna di aver sposato il conduttore, quindi un uomo ricco e che di certo le ha reso più semplice la carriera. Niente di sbagliato in questo, è Sonia a confidarlo e ad ammettere che con Paolo per lei è stato tutto un po’ più semplice ma per il resto ha dovuto fare tutto da sola. Il risultato alla fine è che lei lavora più di lui, l’ha raccontato nell’intervista di Tpi News. La sua avita agiata e lussuosa l’ha guadagnata tutta, anche se c’è chi la critica perché ostenta tutto il benessere di cui può godere. Questa è storia vecchia, la produttrice 45enne ha più volte spiegato che sui social posta ciò che vuole, che non condividerà mai i suoi momenti di dolore perché non ha bisogno della pietà. Non vorrebbe nemmeno essere invidiata ma intanto c’è chi non le perdona ogni suo post.

SONIA BRUGANELLI PARLA DEL SUO LAVORO

Tra borse, scarpe e viaggi super lusso c’è l’imbarazzo della scelta per gli haters di Sonia Bruganelli ma ad avere il mal di stomaco sono loro perché la moglie di Paolo Bonolis leggendoli si diverte e anzi scatena spesso la polemica che sa arriverà puntuale.

“Mio marito Paolo Bonolis lavora meno di me, perché io organizzo tutte le sue trasmissioni. In pratica, lui arriva quando ci sono le prove e poi in occasione della puntata” e il suo non è per niente un lavoro leggero senza responsabilità, come invece qualcuno sui social vuol far credere.

“Mi dicono ‘vai a lavorare’. Dà fastidio che sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco. Paolo, nei commenti, passa per essere la mia vittima. E, non essendo io un personaggio pubblico, mi considerano solo ‘moglie di’ e danno per scontato che viva a suo carico” ha detto di recente al Corriere della Sera. La Bruganelli non solo lavora nella sua società di casting e produzioni tv ma ha 30 dipendenti, scova talenti e con soddisfazione dice che l’aereo privato lo prende da sola, non ha bisogno di chiedere a Bonolis.