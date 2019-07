Filippo Bisciglia in coma quando era ragazzino ha visto anche lui la luce bianca (Foto)

Filippo Bisciglia racconta un altro pezzo della sua vita, di quando a 15 anni ebbe un incidente in motorino e finì in coma farmacologico (Foto). Il conduttore di Temptation Island ha visto la luce bianca, in quei momenti di incoscienza ha vissuto l’esperienza di cui parlano molti. E’ la luce che riferisce chi è stato a un passo dalla morte e intervistato dal settimanale F anche Bisciglia racconta di questo episodio. E’ la prima volta che confida quei momenti, era un ragazzino e dopo un incidente venne messo in coma farmacologico perché il suo corpo aveva bisogno di guarire. Un brutto incidente che ovviamente ancora oggi non può dimenticare. Filippo è credente e alla domanda di un suo ricordo più caro, non i soliti commenti ma un’esperienza che ha dell’incredibile per molti, per altri è semplice da spiegare.

FILIPPO BISCIGLIA RACCONTA DI QUELLA LUCE BIANCA DOPO L’INCIDENTE IN MOTORINO

“Il mio ricordo più caro? A 15 anni ho fatto un incidente in motorino. Sono stato in coma farmacologico e durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa luce bianca che si dice preceda lo stato di morte” per fortuna tutto si è poi risolto nel migliore dei modi e quello resta solo un ricordo ma ancora oggi molto forte.

Filippo Bisciglia racconta il morbo di cui ha sofferto e che per più di due anni gli ha impedito di camminare

Non è la prima volta però che il conduttore Mediaset confida cose così personali. Già tempo fa ha parlato del morbo di Perthes che lo colpì da piccolo: “Il ricordo più terribile? Da piccolo ho sofferto per il morbo di Perthes, una malattia che mi ha impedito di camminare per due anni e mezzo. Mi ha salvato il dottor Milella: ha sperimentato su di me la cura e il mio caso è raccontato nei libri di medicina”.

