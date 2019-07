Laura Torrisi in bikini, 40 anni ed è sempre più bella (Foto)

Laura Torrisi non ha ancora compiuto 40 anni non è più una ragazzina ma guardando le sue foto in bikini anche questa estate 2019 rischia di far scoppiare di invidia un bel po’ di giovanissime (foto). Una bellezza che per i suoi fans va ben oltre l’aspetto fisico, che riesce a tirare fuori con la serenità e la luce che dimostra. E’ bellissima e sembra esserlo sempre di più con gli anni che passano. Anche la Torrisi non ha resistito alla FaceApp e ha incassato tantissimi like con la sua battuta sul seno che ha retto bene. In gran forma in bikini tra shooting e vacanze, da sola e con la sua piccola Martina mano nella mano mentre nuotano. Adora la natura Laura Torrisi, adora lo sport e soprattutto l’allegria, le risate. Sul suo profilo social mostra un video in cui corre, si vede solo la sua ombra ma tra uno scatto e l’altro c’è molto della sua vita. Passano gli anni ed è sempre lei la moglie bellissima. Da un po’ però tra le sue foto non appare più il suo compagno, nessun uomo accanto alla splendida attrice toscana?

LAURA TORRISI BELLISSIMA IN BIKINI, IN FORMA PERFTTA ANCHE QUESTA ESTATE 2019

Luca Betti è ancora il suo fidanzato? Sono davvero tanti mesi che non abbiamo più notizie della coppia ed entrambi non dicono niente o forse abbiamo perso noi qualche passaggio. Nel giorno dell’addio al maestro Andrea Camilleri non poteva mancare anche il ricordo di Laura che triste ha scelto delle parole dello scrittore che purtroppo oggi ci ha lasciato.

“Io penso che uno si accorge di essere siciliano o comunque siciliano in un certo modo quando esce dalla Sicilia. Mi ricordo una definizione che diceva che i siciliani si dividono in due grandi categorie: di scoglio e di mare aperto.Di scoglio sono quelli che se si allontanano dalla Sicilia, il secondo giorno cominciano ad avere delle crisi di astinenza, gli mancano tutta una serie di cose e il terzo giorno devono assolutamente tornare.Di mare aperto sono quelli che fanno della loro sicilitudine una specie di patrimonio personale e lo utilizzano per vivere una vita diversa. In Sicilia ci tornano perché sta loro nel cuore, ma comunque scelgono di proiettarsi su un altro orizzonte – Andrea Camilleri – Buon viaggio maestro”.

