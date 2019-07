Antonella Clerici bellissima con il suo nuovo costume intero, a 56 ani è in stato di grazia (Foto)

Sono anni che estate dopo estate osserviamo i costumi di Antonella Clerici e i modelli sono sempre molto simili; anche questa estate 2019 cambia costume intero, resta sul nero ma aggiunge più sensualità (foto). Lontana dai fornelli de La prova del cuoco la Clerici è ben più in forma, i suoi chili forse li prenderà Elisa Isoardi, come abbiamo visto nella scorsa edizione del cooking show. E’ tra Portofino e la nuova casa ad Arquata Scriva che la conduttrice si rilassa sotto il sole, in mare o in piscina. La sua fotografa è la figlia di Vittorio Garrone, Agnese scatta spesso foto alla coppia e la rivista Oggi mostra ancora una volta angoli del loro paradiso. In questi giorni sono in Normandia, altro luogo del cuore di Antonella Clerici e del suo compagno, con loro c’è anche la piccola Maelle, appassionata di cavalli, un po’ come tutta la famiglia.

ANTONELLA CLERICI SI LASCIA FOTOGRAFARE DALLA FIGLIA DI VITTORIO GARRONE

E’ tutto fatto in famiglia, i fotografi non hanno molto da lavorare con Antonella perché c’è Agnese che è bravissima e infatti Oggi mostra gli scatti più belli. Sembra il dolce far niente per la Clerici ma spiega che nella sua nuova casa non ha davvero tempo per annoiarsi, la sua nuova vita le regala nuovi stimoli per crescere, per altri percorsi, per continuare a cercare.

Antonella Clerici al mare

Le foto più belle sono quelle in piscina, Antonella Clerici non è certo una top model, anche se ben più in forma questa estate, ma poco conta avere la pancetta e qualche chiletto in più, è tutto il resto che salta fuori, la voglia di piacersi, finalmente completamente amata e innamorata. Vittorio Garrone non ha occhi che per lei che è mamma della meravigliosa Maelle, anche amica dei figli del nuovo compagno, non potrebbe desiderare di più e invece c’è ancora altro.

