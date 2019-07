Aurora Ramazzotti pubblica per errore il numero di Michelle Hunziker che disperata chiede aiuto a tutti (Foto)

Un errore sui social può capitare a tutti e Aurora Ramazzotti è mortificata ma ha pubblicato il numero di telefono di Michelle Hunziker creando un disagio che possiamo immaginare (Foto). Doppio appello ai fans di entrambe perché la Hunziker è davvero inondata da messaggi e telefonate, impossibile per lei utilizzare il telefono, ha infatti dovuto metterlo in modalità aereo. L’appello è tenero, Michelle Hunziker si rivolge a tutti chiedendo di fare i bravi, di non chiamarla, non vuole cambiare numero di telefono e ha bisogno che sia libero per chiamare il marito e le figlie. Non è arrabbiata la conduttrice e showgirl, avrà di certo rimproverato sua figlia ma Aurora è stata semplicemente impulsiva nel pubblicare la sua storia su Instagram mostrando così il numero del cellulare della splendida svizzera. Anche Aury ha fatto il suo appello, dispiaciuta per il danno fatto alla sua mamma non sa come aiutarla a distanza se non chiedendo a tutti quelli che le vogliono bene di non chiamarla, di dimenticare il suo numero.

IL NUMERO DEL CELLULARE DI MICHELLE HUNZIKER NON E’ PIU’ UN SEGRETO

Difficile che tutti ascoltino l’appello di madre e figlia, intanto la Hunziker su Instagram ha perdonato la sua primogenita giustificandola perché un errore può capitare. Ci viene però da sorridere immaginando gli attimi in cui il telefono di Michelle ha iniziato a ricevere telefonate e messaggi senza sosta mentre Aurora si rendeva conto di cosa aveva combinato.

“Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo… Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine” la richiesta di Michelle Hunziker a cui ha aggiunto “Per favore fate i bravi”.