Barbara d’Urso che tuffi al mare: la prova costume superata a pieni voti (FOTO)

Qualche giorno di meritato relax anche per Barbara d’Urso che si gode questa calda estate prima di tornane negli studi di Cologno Monzese dove anche la prossima stagione televisiva sarà più che protagonista! La conduttrice di Canale 5, sempre molto attiva sui social, ha condiviso gli scatti delle sue vacanze con tutte le persone che la seguono. Negli ultimi giorni la d’Urso ha scelto la Sicilia, come meta per i giorni di riposo tra bagni al mare e cenette con gli amici. Proprio in Sicilia ha anche ritrovato Cristiano Malgioglio, suo grandissimo amico. E sul numero della rivista Gente in edicola questa settimana, arrivano anche gli scatti che ci mostrano una scatenata conduttrice alle prese con i tuffi. Per lei il tempo si è davvero fermato, oggi come quando aveva 20 anni, è una sirenetta perfetta. E la prova costume è sicuramente superata con 10 e lode.

BARBARA D’URSO CHE TUTTI AL MARE CON GLI AMICI: ECCO GLI SCATTI DA CAPRI

Negli scatti pubblicati invece da Gente, la conduttrice si trova a Capri, dove sarebbe ospite di alcuni amici che l’hanno ospitata anche in barca. E che tuffi: la nostra cara Carmelita sembra davvero divertirsi molto al mare.

( nella gallery alcuni scatti pubblicati sulla rivista Gente in edicola questa settimana )

Anche questa estate la conduttrice sceglie la compagnia dei suoi parenti e dei suoi amici ma non sembra esserci all’orizzonte un nuovo amore. La d’Urso è ancora single anche se di certo i corteggiatori non le mancano lei resiste e continua a cercare il principe azzurro. Lo troverà magari proprio in questa calda estate? Per il momento sembra che pensi a godersi il mare e i suoi amici prima di tornare a Milano dove l’aspettano tantissimi impegni.

Proprio pochi giorni fa la conduttrice ha annunciato che sarà ancora una volta lei a guidare il pomeriggio della domenica di Canale 5 con Domenica Live ( guarda qui il promo ).