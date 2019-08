Costanza Caracciolo a Formentera, il primo scatto con Stella e le immancabili critiche velenose (Foto)

Costanza Caracciolo è tra le mamme vip che non solo respingono le critiche ma rispondono anche a tono e la foto a Formentera con l’ex velina e la figlia ne è l’ennesima dimostrazione (foto). Purtroppo è anche una nuova dimostrazione di quanti haters girino in rete. Costanza Caracciolo si sta godendo le vacanze con i suoi amori, con lei ovviamente oltre alla piccola Stella c’è anche Bobo Vieri ma la showgirl non ha bisogno di difese, fa tutto da sole e le riesce benissimo. Primo scatto a Formentera, prima foto al mare con sua figlia, un’immagine dolcissima. Sono entrambe vestite di bianco, la spiaggia è un vero incanto, sembra quasi di sentirlo sulla pelle quel venticello e sono tenere le coccole di Costanza alla sua bambina.

COSTANZA CARACCIOLO E LA FIGLIA STELLA BELLISSIME A FORMENTERA CON GLI SCATTI DI PAPA’ VIERI

Le foto di Costanza al battesimo di Stella

C’è però chi vuole vedere sempre altro, ciò che non c’è, c’è chi si ferma ad uno scatto ma non lo guarda nemmeno e sputa veleno. La Caracciolo non riesce a resistere e nonostante i tantissimi like e i cuori da parte delle colleghe, degli amici e dei fan, lei nota la cattiveria e risponde senza pensarci troppo. “Ogni tanto ti ricordi di fare la mamma”scrive qualcuno e lei risponde immediatamente: “Oggi vinci tu il primato del co*lione di turno! Bravo!!!”.





Un commento davvero assurdo, purtroppo uno dei tanti perché sui social in troppi si sentono in diritto di commentare senza alcun senso. Non ha bisogno di giustificazioni l’ex velina di Striscia la notizia, nessuno conosce la sua vita privata e quanto sia brava come mamma, inoltre davvero non è lei ad apparire a tutti i costi e se lo fa è per lavoro; tutto questo purtroppo può generare invidia.