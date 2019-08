Benedetta e Cristina Parodi in Sardegna con i look abbinati per l’happy hour sulla spiaggia (Foto)

Sono in vacanza insieme in Sardegna le sorelle Parodi, ognuna nella propria casa Benedetta e Cristina, ma ovviamente condividono cene, happy hour e bagni di sole (foto). Entrambe adorano l’abbronzatura e quando la pelle diventa perfetta per l’estate con quel colore che fa impazzire quasi tutte, il bianco è la scelta più giusta da indossare. Si sono ritrovate in spiaggia Cristina e Benedetta Parodi per un happy hour speciale con la loro mamma e tutte hanno scelto il total white. Per Benedetta una maglia che scopre le spalle abbinata a degli shorts che le donano molto. Cristina Parodi ha preferito un abito svolazzante con cintura; entrambe con la birretta in mano, ovviamente ghiacciata. Bellissima l’estate con tutta la famiglia nella splendida isola. Sul profilo Instagram di entrambe le foto di questi giorni, poche ma che rivelano la gioia e il relax di ritrovarsi insieme sulla sabbia e non solo.

LA CENA D’ESTATE A CASA DI CRISTINA PARODI

Benedetta Parodi troppo magra, scattano le critiche

Ed è Benedetta a mostrare sul suo profilo social le foto e i brevi video della bella serata trascorsa ieri a casa della sorella, evidentemente dopo l’happy hour in spiaggia. Una bella tavola apparecchiata sul terrazzo di casa, poi tutti prendono posto a tavola perché arriva la calamarata. Chi avrà cucinato la cena per tutti?





Chissà se anche in vacanza Benedetta continua a fare apprezzare la sua cucina a tutti? Di certo per la famiglia sì. Oggi è il compleanno di zia Bene, come adora farsi chiamare lei. 46 anni per la conduttrice appassionata di cucina che ha già annunciato che stasera festeggerà con tutti in spiaggia, felice di spegnere le candeline e divertirsi con tutti anche se, come ha sottolineato sorridendo, diventa un po’ più vecchia. Attendiamo quindi le immagini della feste di compleanno della più piccola delle sorelle Parodi.