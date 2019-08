Antonella Clerici pubblica una foto in bianco e nero ma non piace a tutti (Foto)

Antonella Clerici è in vacanza in Normandia, si sta godendo uno dei suoi luoghi del cuore e ogni tanto pubblica sul suo profilo social una foto passando dal verde al relax che le donano le giornate in Francia in compagnia di Vittorio Garrone e della sua piccola Maelle (foto). Oggi ha invece voluto condividere un ricordo, non così lontano, ma in bianco e nero. Uno scatto dalla Sicilia, lei senza sorriso e senza colori, forse non siamo abituati a vederla così e non tutti hanno apprezzato. L’espressione di Antonella Clerici in questa foto è intensa, il sorriso sarebbe innaturale, invece c’è chi ha trovato poco naturale lei così in questa versione. I capelli raccolti, lo sguardo nascosto dagli occhiali e sembra una foto di altri tempi. Giugno 2019, non è davvero una foto vecchia ma uno scatto nuovo.

ANTONELLA CLERICI IN BIANCO E NERO

Le critiche inutili non l’hanno mai sfiorata, la conduttrice ex padrona di casa de La prova del cuoco non condivide post per ricevere più like ma per mostrare se stessa al suo pubblico. A tutti continua a chiedere il sostengo di sempre, non ne ha bisogno di più adesso che la Rai non le sta dando molto spazio, ne ha sempre avuto bisogno, ha sempre ringraziato per gli ascolti e ha sempre ammesso gli errori, i flop, senza nascondersi dietro ad altri nomi.





Sempre molto schietta ha rifiutato di condurre Miss Italia spiegando che ha poco tempo per prepararlo nel modo giusto. Ha invece detto sì allo Zecchino d’oro spiegando i vari motivi. Sarà pronta a dicembre per Telethon e poi attenderà fiduciosa che arrivi altro ma intanto si guarda intorno. Anche il suo pubblico le chiede di tornare, la vorrebbero tutti a La prova del cuoco ma questo è impossibile.