Antonella Clerici ribatte a un insulto sul suo peso, come sempre è una gran risposta (Foto)

E’ arrivata anche per Antonella Clerici la prima volta a cavallo, lei che non è molto sportiva ma che adora la natura e gli animali alla fine si è lasciata convincere e lo scatto è finito sul suo profilo social (foto). A scattare la foto è stata Maelle e la conduttrice ha confidato che la sua bambina rideva nel vederla magari anche un po’ impaurita a cavallo. “La prima volta a cavallo” ha confidato la Clerici e in tantissimi hanno apprezzato l’immagine postata su Instagram, a parte qualcuno che ha voluto notare altro per il solo gusto di offendere. “Sei troppo grassa per andare a cavallo” è il commento inutile di una follower raggiunto subito dai commenti in difesa di Antonella. La conduttrice però non ha bisogno di avvocati e accanto alla sua foto sorridente ha risposto all’offesa usando il tono giusto.

ANTONELLA CLERICI A CAVALLO PER LA PRIMA VOLTA MA GLI HATERS SONO SEMPRE IN AGGUATO

“Lei è troppo codarda per metterci la faccia, quindi la blocco” la risposta della Clerici che non lascia spazio agli insulti né a repliche. Approvazione da parte di tutti, come sempre ha la risposta giusta senza la necessità di scendere al livello di chi offende.





Immaginiamo che Antonella Clerici avrà pensato, badando poco all’insulto, che è anche dimagrita da quando non conduce più La prova del cuoco. E’ tornata a casa dopo un’estate in relax tra viaggi, famiglia e amici e adesso è pronta per la conduzione dei due programmi che l’attendono su Rai 1, prima Lo Zecchino d’Oro e poi Telethon. Il suo pubblico intanto attende novità sui suoi futuri progetti, in tanti la rivogliono in tv nel ruolo giusto, lei intanto impara anche ad andare a cavallo e si gode la sua nuova e bellissima cucina sull’albero nel suo fantastico bosco.





