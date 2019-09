Caterina Balivo torna a mangiare fiera del risultato della dieta mima digiuno (Foto)

Caterina Balivo è riuscita a seguire il programma dei cinque giorni della dieta mimma digiuno del dottor Valter Longo, fiera, felice non solo perché ha fatto del ben a se stessa ma perché questa mattina si è lasciata andare a una dolce colazione mangiando ciò che desiderava (foto). In questi giorni di dieta Caterina Balivo ha sognato cornetto e cappuccino, pasta, prosciutto, dolci e ogni altra cosa che in genere mangia e finalmente adesso può farlo ma forse con più attenzione. Non ha certo fatto una dieta per dimagrire, la conduttrice di Vieni da me non ne ha per niente bisogno, è magrissima, lo ha chiarito più volte, la motivazione della dieta di Longo seguita per 5 giorni è ben altra. “Ce l’ho fatta! Fiera di me” ha esclamato dal suo profilo social mostrandosi in pigiama e come sempre senza trucco e pronta a mangiare tutta la sua colazione.

DOPO LA DIETA CATERINA BALIVO TORNA ALLE GOLOSITA’ MA QUELLE SANE

La dieta di Caterina Balivo per i 5 giorni

Ciambellone, tè, marmellata di limone, biscotti vari, la Balivo desidera mangiare dopo i cinque difficilissimi giorni in cui ha dovuto mangiare zuppe, poche olive, crostini al cavolo, infusi al limone e poco altro.

Ieri sera era in viaggio e non ha nemmeno mangiato il minestrone previsto per la cena ma oggi è super carica anche perché alle 14:00 sarà in onda con la prima puntata della nuova edizione di Vieni da me. La dieta mima digiuno è antitumorale, in pratica dovrebbe resettare l’organismo depurandolo dal cibo che non ci fa bene, si segue solo per 5 giorni e poi si dovrebbe ripetere. Per seguire il programma della dieta di Longo bisogna acquistare una scatola con tutti i prodotti, bustine che ci faranno un po’ soffrire la fame ma per la salute questo e altro.