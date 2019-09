Festa di compleanno a tema Egitto per la figlia di Maria Grazia Cucinotta, per i 18 anni un party da favola (Foto)

La figlia di Maria Grazia Cucinotta ha già compiuto 18 anni e il party organizzato per lei è stato da sogno (foto). Festa a tema Egitto per la bellissima Giulia Violati, l’unica figlia della splendida attrice siciliana e Giulio Violati che più emozionati della neo maggiorenne hanno voluto che tutto fosse perfetto. L’ultima festa organizzata dalla Cucinotta è stata per festeggiare i suoi 50 anni ma per la figlia non ha davvero badato a spese e ha fatto di tutto per accontentarla. Deve essere una vera appassionata dell’antico Egitto e così l’attrice e produttrice con suo marito hanno curato con l’aiuto di un po’ di collaboratori tutto l’allestimento. Figuranti vestiti come antichi egizi, abiti dorati, primo tra tutti quello cucito a mano per la festeggiata, ma il cibo tutto dei giorni nostri, goloso come le crepes con la Nutella mostrate sul profilo Instagram.

LA FIGLIA DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA E’ DIVENTATA MAGGIORENNE

“Auguri amore per i tuoi 18 anni. La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita la nostra felicità…” questo il messaggio di auguri condiviso dalla Cucinotta su Instagram accanto alla foto scattata durante il party egiziano.

Per la sua principessa un abito dorato cucito con molta pazienza. Un vero trionfo d’oro la festa a Roma. PF Eventi ha curato tutto l’allestimento del party nella Capitale, un vero sogno che si è realizzato, sembrava davvero di essere in un’altra epoca. Rare le foto della Cucinotta con sua figlia ma adesso che ha compiuto 18 anni ne vedremo di certo di più.





