Ilaria D’Amico in bikini a fine estate, non è mai stata così in forma (Foto)

Ilaria D’Amico in pieno relax su uno yacht in compagnia di un gruppo di amiche per la sua prova costume di fine estate (foto). Prova superata? Ben più che a pieni voti, la bella giornalista Sky è sempre stata in gran forma ma così è davvero al top. 46 anni compiuti il 30 agosto e la D’Amico dà dimostrazione che non c’è età per essere toniche. Gigi Buffon è impegnato con la Juve e la sua compagna può ritagliarsi un po’ di tempo per se stessa. E’ la rivista Oggi a mostrare le foto di Ilaria D’Amico in bikini. Come sempre la scelta cade sul nero, questa volta il due pezzi è davvero molto semplice, un modello ridotto, perfetto per lei. Formosa ma senza un etto in più, dopo la gravidanza e la nascita del piccolo Leopoldo Mattia ha davvero trovato l’equilibrio perfetto. L’estate per lei sembrava non dovesse iniziare e invece sul finire si rilassa e si prende la sua parte di sole.

ILARIA D’AMICO IN BIKINI E’ UN VERO SCHIANTO

Il debutto in costume c’è stato a inizio agosto ma le foto di gossip non avevano regalato molto e in più Ilaria era molto impegnata nel suo ruolo di mamma. Nello stabilimento dei suoceri a Marian di Massa tra pedalò e costume intero nero si pensava addirittura ad un’altra gravidanza.





Invece, la compagna di Buffon adesso è più in forma che mai e il bikini nuovo lo dimostra. Solo donne a bordo, marinaio a parte, e hanno navigato tra Porto ercole, isola di Giannutri e Giglio. Consapevole che potevano esserci paparazzi in giro non si è preoccupata degli scatti, anzi si è lasciata andare a bagni di sole, tuffi in mare e lunghe docce. Gigi è sempre più pazzo di lei ma gli impegni li portano lontani anche se lui è tornato alla sua Juve.