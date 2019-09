Miriam Leone bellissima e quasi irriconoscibile con il nuovo taglio e un diverso colore di capelli (Foto)

Bellissima Miriam Leone anche bionda, anche se molto diversa, così tanto da non sembrare più lei, da stentare a riconoscerla (foto). Infatti, l’attrice ed ex Miss Italia si presenta come “una nuova me” consapevole del cambiamento, desiderosa di rinascere. Sembra che il nuovo look della Leone non sia per un nuovo personaggio da interpretare sul set ma sia stata lei a volere diventare bionda, biondissima. Da rossa a un’altra donna, scherza con gli hashtag dicendo che è la sua gemella, complimenti per il coraggio che molte donne non hanno. In realtà si tratta solo di un colore che può tornare facilmente quello di prima, il meraviglioso rosso che la contraddistingue da sempre, ma non è così semplice vedersi così diversa, dare il via libera all’hair stylist.

MIRIAM LEONE BIONDA, LA SUA SCELTA DRASTICA CHE PIACE A MOLTI MA NON TUTTI

L’importante è piacere a se stessi e la Leone quel biondo già lo adora, lo dicono le sue amiche e infatti sembra perfettamente a suo agio nella nuova se stessa. “Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere” scrive l’attrice di diverse pellicole e fiction di successo. Non una ma ben due Miriam allo specchio mentre tante amiche vip continuano a farle i complimenti.





Laura Chiatti trova stia benissimo. Sabrina Paravicini le dice che sembra una bimba; Martina Colombari apprezza molto il cambiamento così come Paola Iezzi, Lucia Ocone, Gaia Trussardi, Paola Turani e tante altre. Tra i fan c’è però chi non ha apprezzato la trasformazione e attende che Miriam Leone torni come prima, rossa. La realtà e la volontà sembrano essere quella di rimanere a lungo bionda, non solo per estetica ma perché è in corso una ben più importante trasformazione, una crescita.





