Giulia Salemi commenta a Vieni da me la fine della sua storia con Francesco Monte

Pochi giorni fa nel salotto di Caterina Balivo c’era Francesco Monte, a parlare, tra le altre cose, della sua nuova fidanzata. Oggi invece nella puntata del primo ottobre 2019 di Vieni da Me, abbiamo ascoltato Giulia Salemi. La bella influencer, ex concorrente di Pechino Express e del Grande Fratello Vip, ha parlato del periodo felice che sta vivendo dal punto di vista lavorativo ma ha anche dovuto necessariamente ammettere le pene d’amore che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della sua vita. Nella storia con Francesco Monte lei ci credeva, si è battuta, come tutti sappiamo, e ha sperato fino alla fine che ci potesse essere per loro un futuro. Del resto Giulia era solo una studentessa quando guardava Francesco Monte in televisione mentre vestiva i panni del tronista. Averlo trovato nella casa del Grande Fratello è stato per lei un segno del destino per per un certo periodo la favola che aveva da sempre sognato era anche quella che stava vivendo. Ma in questo caso il finale non è stato ” e vissero tutti felici e contenti…”.

GIULIA SALEMI PARLA DELLA FINE DELLA SUA STORIA D’AMORE CON FRANCESCO MONTE

Giulia che si è mostrata sorridente e serena al pubblico di Vieni da me, ha raccontato quello che è successo dopo la fine della sua storia d’amore con Francesco Monte: “Ogni esperienza porta una crescita umana ma non solo: sono una sognatrice e sognavo l’amore della vita. In questa relazione ci credevo fortemente e non rinnego niente. Qualsiasi cosa accada, fa parte di noi ed aggiunge un tassello.” Ed effettivamente Giulia Salemi ha ribadito un concetto che spesso negli ultimi mesi abbiamo sentito uscire dalla sua bocca: lei ci credeva. E Francesco, chi credeva anche lui? Probabilmente no.

E a dimostrazione del fatto che lei abbia davvero creduto in questa storia ci sono proprio le dichiarazioni che un anno fa aveva rilasciato sempre a Vieni da me, parlando di matrimonio. “Me la sono tirata da sola (ride, ndr). Succede, non rinnego niente“. Caterina Balivo le chiede se le abbia dato fastidio in qualche modo che Francesco Monte, subito dopo la fine della loro relazione, si sia di nuovo fidanzato gettandosi in una storia ufficiale a tutti gli effetti: “No, non è una gara: io non cerco quello in questo momento. E’ un momento estremamente positivo dal punto di vista lavorativo, mi sto dedicando a me stessa ed al mio futuro .”