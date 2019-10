Francesca Manzini nuda su Instagram mostra le sue forme: è un esempio per tutte le donne

L’abbiamo imparata a conoscere meglio nella prima edizione di Amici Celebrities. Parliamo di Francesca Manzini che è stata una delle protagoniste di questa edizione del talent di Canale 5. Francesca si è mostrata a tutti per le sue doti nel ballo e non solo, e spesso quando è scesa in pista, nel giudicarla si è parlato del fatto che avesse qualche chilo in più ma che in fondo non si notasse. E già il fatto che invece che concentrarsi sulla sua voce, si sia dato spazio a questo argomento, fa capire come una persona che non indossa la taglia 40, appaia non adeguata per il mondo dello spettacolo, del ballo o del canto. Francesca con il suo esempio ha voluto dimostrare che si può essere sensuali anche senza pesare 50 chili e che quelle forme morbide, per chi va oltre, sono solo un dettaglio.

Contro gli haters, contro le ipocrisie, contro chi non va oltre e si ferma solo all’apparenza, Francesca lancia la sua battaglia. E lo fa scegliendo di mostrarsi sui social nuda, in una bellissima foto scattata in spiaggia.

FRANCESCO MANZINI NUDA SU INSTAGRAM: L’IMITATRICE MOSTRA TUTTA LA SUA SENSUALITA’

Uno sguardo che ipnotizza, un volto dai lineamenti incredibili. Francesca Manzini è davvero tanta roba ed effettivamente non si riesce neppure a capire come ad esempio, non sia tra i 4 finalisti di Amici Celebrities, visto che un posto è occupato da un Ciro Ferrara che, ci perdonerà, ma non ha neppure la metà del talento dell’imitatrice.

In ogni caso il suo talento ha davvero colpito e lasciato il segno. E anche questa foto è arrivata dritta al bersaglio con il chiaro messaggio.

Ed è proprio importante che dal mondo dei social, dove fin troppo spesso arrivano solo immagini di perfezione, di donne che usano i ritocchi per migliorarsi credendosi poco belle, arrivi un messaggio come quello di Francesca, ce ne dovrebbero essere molti di più esempio di questo genere.

Al settimanale Spy la Manzini aveva parlato dei suoi problemi, del suo periodo buio causato dall’anoressia: “Caddi in preda dell’anoressia, pesavo 47 chili. Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto. Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata”.