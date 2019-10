Clio Zammatteo è incinta, l’annuncio più bello con la piccola Grace (Foto e Video)

Per tutti è Clio Make Up ma lei è Clio Zammatteo e con la sua famiglia ha rivelato un’altra dolce attesa (foto e video). Clio Zammatteo è incinta, secondo figlio in arrivo per lei e Claudio dopo la bellissima Grace. Aveva già anticipato che il 2010 sarebbe stato un anno di sorprese e infatti dopo avere nascosto a tutti i primi mesi di gravidanza ecco il video più bello: Grace nel 2020 diventerà una Big Sister. La loro baby lenticchia è nata nel 2017, arrivata dopo un periodo di dolore per la coppia che nel 2015 ha dovuto superare un aborto spontaneo. Clio confida molto della sua vita ai follower che la seguono sempre con affetto e dopo i primi momenti più difficili parlò anche di quel lutto che resta sempre dentro, di come hanno superato tutto insieme. Poi la gioia più grande, la nascita di Grace che si prepara tra un po’ a diventare la sorellina maggiore. Non si sa ancora se sarà un maschietto e una bimba ma la felicità di tutta la famiglia è alle stelle.

CLIO MAKE UP INCINTA DEL SECONDO FIGLIO LO ANNUNCIA CON GIOIA IMMENSA

Il video in cui Clio rivela la seconda gravidanza è tutto per la loro bimba; mamma e papà hanno già iniziato a dedicare tutto a lei per il nuovo arrivo in famiglia, per evitare la gelosia dei primogeniti.





Più di dieci anni fa per Clio e Claudio Midolo è arrivato il grande amore, si sono conosciuti a Milano, poi la scelta di partire per gli Stati Uniti, dove entrambe le carriere sono esplose. Oggi sono più felici che mai, hanno saputo raccontarsi sul web, hanno lavorato tanto e hanno fatto crescere anche il loro amore, la loro meravigliosa famiglia. Adesso attendiamo come per la prima gravidanza anche tutti i video e i racconti su Baby Oliva.

https://www.instagram.com/p/B4HRM6ehSEY/